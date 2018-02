In de serie La Mante is het alsof de politie Hannibal Lecter himself vrijlaat

Bijna veertig jaar geleden was ze een koele Bondgirl naast Roger Moore in 'For Your Eyes Only'. Dit jaar wordt ze zestig jaar oud, maar de ogen van Carole Bouquet priemen nog steeds ijskoud in de camera. Daarmee is de Franse actrice, ook al heeft ze niet de meeste speeltijd, toch de ster in de zesdelige televisiethriller 'La Mante'. Ze speelt Jeanne, de vrouw die jaren geleden op gruwelijke wijze een rijtje mannen vermoordde die iets op hun kerfstok hadden, waaronder kindermisbruik. De Bidsprinkhaan ('La Mante'), zo heet ze sindsdien.

'Doe het niet', roept de kijker tot tweemaal toe

Jeanne zit al jaren veilig opgeborgen in de Franse versie van wat hier een 'extra beveiligde inrichting' genoemd zou worden. Zo veilig, dat het volstrekt duidelijk is dat de herhaling van haar werkwijze werk moet zijn van een copycat. De Bidsprinkhaan weet de politiecommissaris die haar opborg, te overtuigen dat ze hem kan helpen, zodat de nieuwe moordenaar de reeks niet kan afmaken. Ze heeft twee eisen. Allereerst wil ze worden overgeplaatst naar een kasteel met privébewaking. 'Doe het niet', roept de kijker de politieman op het scherm toe. Het is alsof de commissaris Hannibal Lecter himself vrijlaat. Maar goed, we denken allemaal weleens vooral aan succes en niet aan de kosten.