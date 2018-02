In de schaduw van Disney World is het leven niet zo fijn

De Amerikaanse regisseur Sean Baker verdiept zich met 'The Florida Project' in een ander Amerika. Trefzeker smijt hij ons het leven in van de zesjarige Moonee die samen met haar jonge moeder in een pimpelpaars geverfd motel woont in Orlando (Florida). Het magische pretpark Disney World aan de overkant kent ze alleen van horen zeggen.

Lees verder na de advertentie

"De bezoekers van Disney World sliepen ooit in de naburige motels, maar sinds het attractiepark zijn gasten zelf herbergt, worden de in onbruik geraakte motelkamers verhuurd als woningen", vertelt Sean Baker (46) die sinds de première van zijn film, vorig jaar in Cannes, met prijzen is overladen. Afgelopen week was The Florida Project een van de blikvangers van het filmfestival in Rotterdam.

De tekst loopt door onder de trailer.

De film toont een ecosysteem van kleine, verfomfaaide levens. Moonee en haar moeder bivakkeren in een kamer met als middelpunt een groot bed waarop ze alles doen: slapen, eten, spelen en tv kijken. De huur wordt bij elkaar gescharreld. De afgepeigerde motelmanager, gespeeld door de Oscargenomineerde Willem Dafoe, rooit het zelf ook amper.

Dat The Florida Project toch uit zijn voegen barst van energie en humor komt doordat de regisseur zijn blik op Moonee richt. Hij kruipt in de belevingswereld van het zesjarige meisje dat een zomer lang kattekwaad uithaalt en met enorme bravoure wordt gespeeld door de zevenjarige Brooklynn Prince, de grote ontdekking van de film.

Als zesjarige leeft ze in een wereld van verwondering en verbeelding

Moonee is zo wild en vrij dat je het gevoel hebt je eigen jeugd opnieuw te beleven. Hoe kreeg u het voor elkaar de kleine vertolkster zo naturel te filmen? "Ik denk dat het ermee te maken heeft dat ze zelf uit Orlando komt. We hebben bewust geen kindacteur ingevlogen uit Los Angeles of New York, maar ter plekke naar kinderen gezocht. Ook haar vriendjes komen uit de omgeving. Ik wilde dat het voor de kinderen vertrouwd en comfortabel was. Na een opnamedag konden ze gewoon naar huis. Daarbij wilde ik dat ze het gevoel hadden dat ze op zomerkamp waren. Ik had een acteercoach op de set die alles als een spel benaderde."

Moonee is op een leeftijd dat ze nog niet precies weet wat er allemaal in de volwassen wereld gebeurt? "Ja, precies. Als zesjarige leeft ze in een wereld van verwondering en verbeelding. Die onschuld maakt het heel speciaal. Het is de fase voor de bewustwording, voordat de omstandigheden haar een bepaalde kant op duwen. Haar moeder strijdt om te overleven. Heel langzaam begint dat bij Moonee door te dringen. Wat het zo pijnlijk maakt, en zo aangrijpend, is dat je als toeschouwer beseft dat de omgeving waarin ze opgroeit haar uiteindelijk zal aantasten."

Het beeld dat u van Amerika schetst, liegt er niet om. U brengt het subtiel, maar we zien een jonge moeder die zich moet prostitueren om de huur te kunnen betalen van een schamele eenkamerwoning. "Wat mij interesseert, is de achterkant van de Amerikaanse Droom. Ik kom zelf uit een heel andere omgeving, de hogere middenklasse in New Jersey nabij New York, die relatief makkelijk toegang heeft tot opleidingen en banen. Als kunstenaar werd mij geleerd: schrijf over wat je kent! En dat is een van de redenen waarom er zo veel films zijn over de witte middenklasse. Die domineert de Amerikaanse filmindustrie. In mijn films probeer ik mensen te ontmoeten buiten mijn eigen sociale cirkel "Mij heeft dat altijd tegengestaan. Want Amerika is een smeltkroes. In mijn films probeer ik mensen te ontmoeten buiten mijn eigen sociale cirkel en verhalen te vertellen over gemeenschappen en subculturen die anders niet belicht worden. Mijn vorige film 'Tangerine' speelde in de wereld van transseksuele sekswerkers in Los Angeles." Sean Baker regisseerde 'The Florida Project'. © AFP

In The Florida Project zien we hoe naast Disney World een soort getto is ontstaan. "Het probleem is niet beperkt tot Florida. De film had overal in Amerika kunnen spelen. Maar ik heb Florida gekozen vanwege de ironische tegenstelling: kinderen die in afgebladderde motels wonen naast de plek die wordt beschouwd als de gelukkigste plek voor kinderen op aarde. Het gaat over iedereen die in de schaduw woont van de vermaaksindustrie of van andere grote zakenimperiums. Deze mensen zullen nooit de dingen kunnen verwerven die de corporaties hun middels levensgrote reclameborden voorhouden. Moonee en haar moeder leven tussen die billboards." Er zijn veel mensen in de marge die niet dezelfde mogelijkheden hebben

Het gaat dus om een soort schaduwwereld? "Ja, eigenlijk ben ik in alle films die ik tot nu toe heb gemaakt op zoek gegaan naar ondergrondse economieën. Die fascineren me, omdat ik in een kapitalistisch systeem leef. We zijn heel trots op ons geld, daarom hebben we Trump. We aanbidden geld, maar er zijn veel mensen in de marge die niet dezelfde mogelijkheden hebben, die niet mee kunnen profiteren. Ze richten zich op een parallelle economie van illegale goederen, drugs en seks waarin ook miljarden omgaan, maar waarover we het liever niet hebben. Het interessante is dat iedereen uiteindelijk dezelfde droom najaagt. Het spel wordt alleen op allerlei verschillende niveaus gespeeld."

Veel mensen die niet mee kunnen komen, hebben juist op Trump gestemd. "Dat is de bittere ironie. Tijdens de opnamen in Orlando in de zomer van 2016 zagen we Trump-bumperstickers verschijnen, soms op de auto's van onze eigen crew. Dat was wel even schrikken. We hebben het erover gehad. Van Obama's beloofde verandering hadden ze niets gemerkt, zeiden ze. Ze wilden iets anders, en Trump was het alternatief. Het schrijnende is dat de mensen die hem vertrouwden vermoedelijk de hardste klappen zullen moeten opvangen." Ik laat Moonee aan het slot van de film ontsnappen

Moonee gaat een ongewisse toekomst tegemoet? "Ja, daarom laat ik haar aan het slot van de film ontsnappen naar het kasteel in Disney World. Het is de enige scène die ik met een iPhone heb gefilmd, om aan te geven dat dit niet de realiteit is, maar iets anders, vermoedelijk een droom."