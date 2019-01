In de pageturner ‘Het Feest’ lijken de personages meer symbolisch dan echt

De titel ‘Het feest’ roept direct de ergste verwachtingen op. In de literatuur kennen we immers maar weinig echt feestelijke feesten. Meestal gebeurt er iets naars, komen er kwade herinneringen boven, worden vriendschappen beproefd of loopt het uit op een drama. Harmonieuze reünies, feesten of partijen doen het nu eenmaal slecht in de vertellende kunsten, wat dat betreft kan de beroemde film ‘Festen’ hier als karakteristiek voorbeeld gelden. Ook ‘Het feest’ van de Vlaamse schrijver Dimitri Casteleyn (1966), in eigen land redelijk succesvol, hier nog onbekend, is zo’n omineuze gebeurtenis.

Al worden de vijf pestkoppen met de dood bedreigd, ze reageren toch vrij nuchter

Maurits Matthijs werd vroeger op school gepest, door zijn vier klasgenoten (klein klasje dus) alsmede door een leraar, en hij zal het ze betaald zetten op een door hem georganiseerde reünie. Het voormalige kneusje is in de tussenliggende drieëndertig jaar een geslaagde en bekende Belg geworden, hij woont in een kasteel in een rijke Gentse buurt en kan zich alles permitteren, waaronder een butler die hem in alles terzijde staat. Hij nodigt zijn vier voormalige klasgenoten annex pestkoppen, Eva, Leonie, Thomas en Jacob alsmede de gehate leraar Vansintjan uit voor een copieus maal op zijn landgoed. Met enige moeite krijgt hij ze zover, al is duidelijk dat ze zichzelf van geen kwaad bewust zijn. Ze zijn uit elkaar gegroeid maar allemaal min of meer op hun pootjes terecht gekomen, de een als schrijfster, de ander als een veredelde call-girl, verder een accountant en een zakenman, de leraar is inmiddels een oude, broze man.