In de kringloopwinkel krijgt iedereen een arm de schouder

Hij maakte er de vijfdelige documentaireserie 'Het succes van de kringloopwinkel' over, deze Kerstweek dagelijks op tv.

Nu weet ik niet of ik rond Kerst elke dag naar mensen met verhalen over armoede, vluchtelingenproblematiek of verslavingsperikelen zou willen kijken. Maar na twee van de vijf afleveringen is duidelijk: deze serie is echt. Deze mensen zorgen voor elkaar op een manier die ontroert. Het gaat niet over problemen, maar over oplossingen, een arm om ieders schouder. Als dat geen kerstgedachte is...

De kringloop is een miljoenenbusiness maar vooral een succes in het beleid met de mensen, is de hoofdboodschap. De cijfers: in de nu al 1700 kringloopwinkels in Nederland komen jaarlijks 23 miljoen bezoekers (ongeveer zoveel als bij Ikea). Samen hebben ze 220 miljoen euro omzet. Door het hergebruik van spullen (in plaats van vuilverbranding) sparen ze bovendien een CO 2 -uitstoot uit van de verwarming van veertigduizend huishoudens per jaar.