In de herfst van zijn leven maakt Paul McCartney toch weer een zomerhit

Hét meest Britse zomerliedje? Dat móet ‘Here Comes the Sun’ zijn. Het is misschien wel de beste bijdrage van George Harrison aan het oeuvre van The Beatles. Nu is het strikt genomen geen zomerhit: Harrison zingt over het nakende voorjaar, niet de zomer; ten tweede is deze opener van de b-kant van ‘Abbey Road’ nooit als single uitgebracht.

Lees verder na de advertentie

Maar toch. Harrison schreef het buiten, in de tuin van de bevriende Eric Clapton, en dat is te horen. Het vangt zorgeloosheid even goed als wuivend gras, de akkoorden twinkelen zo fris als condensdruppels tegen een glas ranja.

De British invasion die eind jaren zestig zo’n beetje alle hitlijsten wereldwijd bestormde, leverde meer zomerhits op. Jaren eerder hadden The Kinks immers al ‘Sunny Afternoon’ (1966) afgeleverd, later kwam daar ‘In the Summertime’ van Mungo Jerry (1970) bij, dat gezellige honky-tonk-riedeltje dat zo knap balanceert tussen lekker opgewekt en onmetelijk irritant.

Die gouden Britse tijd ligt ver achter ons. De Amerikanen zijn weer popdominant. Wellicht komt het doordat het bij de Britten zo vaak regent, maar echt zonnige zomerhits zijn al een poos niet meer over het Kanaal komen overwaaien. Er zijn er dit jaar een paar: Tom Walker is niet van de radio te slaan met zijn ‘Leave A Light On’, en staat Dua Lipa hoog in de hitlijsten met ‘IDGAF’. Maar echt zomers? Nah - daarvoor is het niet lichtvoetig genoeg.

De Britse hoop schuilt in hitmachine Clean Bandit, die met Amerikaanse hulp (Demi Lovato) ‘Solo’ hard op weg zijn de vierde zomerhit op rij te scoren (na ‘Rather Be’, 2015, ‘Rockabye Baby’, 2016, en ‘Symphony’, 2017).

Ze zijn alleen zo inwisselbaar. Het is geen muziek die over een paar jaar zal doen terugdenken aan de warme zomer van 2018.

Misschien moeten we daarvoor toch maar een Beatle van stal halen. Paul McCartney bracht vorige maand zijn heerlijk aanstekelijke ‘Come On To Me’ uit. Ondanks de herfst van zijn leven, klinkt Sir Macca nog altijd zéér zomers.

Lees ook:

Liedje van de Week Iedere week kiest onze muziekredactie een liedje uit dat het gevoel van de week het beste vangt.