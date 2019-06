In de Britse reclames moet de man de luier verschonen

Geen overbodige luxe want de nieuwe richtlijnen zijn niet heel eenduidig. Ze moeten voorkomen dat ‘kinderen, jongeren en volwassenen een beperkt beeld krijgen van hun keuzes en mogelijkheden’. Seksistische reclames kunnen mensen volgens de Cap mensen belemmeren op bepaalde banen te solliciteren. Daar kan de hele maatschappij last van hebben.

Reclames waarin iemand iets niet kan om zijn geslacht, worden geweerd

Kort gezegd komt het er op neer dat reclames waarin iemand iets niet kan vanwege zijn geslacht worden geweerd. De Britten worden vanaf nu dus niet langer geconfronteerd met mannen die geen luier kunnen verschonen of vrouwen die niet kunnen inparkeren. Advertenties waarin kersverse moeders hun uiterlijk of een schoon huis belangrijker vinden dan hun emotionele welbevinden mogen ook niet meer. Mannen die belachelijk worden gemaakt omdat ze typisch vrouwelijke taken op zich nemen zijn voortaan eveneens taboe.

Wat nog wel mag? Bijvoorbeeld advertenties waarin stereotypen worden gebruikt om die juist aan de kaak te stellen. Welke reclames daaronder vallen is nog onduidelijk. Wellicht dat de Mazda-reclame waarbij twee werklieden op hun neus kijken als een vrouw haar auto behendig inparkeert, door de test komt. Schoonmakende vrouwen mogen nog wel figureren in reclames, zegt Ella Smillie van de reclame-waakhond tegen de BBC. “Maar niet als uit de reclame blijkt dat de man de troep maakt en de vrouw de enige is die in het huishouden voor het opruimen opdraait.”

