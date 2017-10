In de bres voor jeugdzorgkinderen die uit elkaar dreigen te worden gehaald

Groepsgedoe beschrijven: laat dat maar aan Jacques Vriens over. Niet voor niets werd hij beroemd met boeken over basisschoolklassen, van ‘Meester Jaap’ tot ‘Achtste-groepers huilen niet’. De grootste kracht van die verhalen is de sprankelende weergave van de groepsdynamiek. Dat geldt ook voor het actuele ‘Niet thuis’, over wat bezuinigingen voor ‘jeugdzorgkinderen’ kunnen betekenen.

Vriens heeft een groot hart voor kinderen, dat merk je aan de invoelende manier waarop hij zijn personages neerzet. Verteller Hannah (12) woont samen met zes anderen tussen de 5 en 16 jaar in een leefgroep. Ze ruziën, pesten en lachen, worden verliefd en zijn verdrietig over wat ze hebben meegemaakt.

Elke figuur krijgt kleur Elke figuur krijgt kleur, niet heel diepgaand, maar toch zo dat alle kinderen tot leven komen en je ze uit elkaar kunt houden: stoere Julius (16) aan wiens pet je kunt zien in welke bui hij is, de duidelijk autistische Bjorn en Hannah zelf, die worstelt met de vechtscheiding van haar ouders. Wat wel opvalt: ze zijn allemaal nogal braaf. Julius blijft weleens weg zonder te laten weten waar hij is en klimt op het dak om te roken, maar daar blijft het bij. Als Hannah een verhit gesprek tussen een groepsleider en de directeur van de instelling opvangt, begint het echte Vriens-avontuur dat je verwacht. De leefgroep moet sluiten, voor de kinderen wordt afzonderlijk naar een oplossing gezocht. Maar zij willen bij elkaar blijven!