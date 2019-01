In Cremona moet het de komende twee weken muisstil zijn

De Italianen noemen Cremona trots ‘de vioolhoofdstad van de wereld’ omdat maestro Antonio Stradivari er is geboren en heeft gewerkt. De opnames betreffen dan ook de klanken van strijkinstrumenten die hier in de zeventiende en achttiende eeuw zijn vervaardigd, door de grote meester zelf en door Nicola Amati en Giuseppe Guarneri Del Gesù. Uit twee violen, een altviool en een cello halen vier muzikanten – ­ onder wie de Nederlander Wim Janssen – met hun strijkstokken en vingers alle mogelijke klanken.

Lees verder na de advertentie

Die worden met 32 microfoons vastgelegd. En die microfoons zijn zó gevoelig dat de tikkende hakken van een vrouw die buiten loopt of het stukvallen van een glas in een café verderop de opnames kunnen verpesten. Daarom zijn in het gebouw ook de liften en de airconditioning uitgezet en lampjes losgedraaid om elk gezoem uit te bannen.

Het doel: een speciale digitale ­databank. Wanneer de honderdduizenden klanken van de vier strijkinstrumenten daar eenmaal instaan, zijn ze onsterfelijk gemaakt.

De drie geluidstechnici die het project hebben bedacht, willen de unieke klanken voor ons nageslacht bewaren. Want de antieke strijkinstrumenten worden ook een dagje ouder en zullen hun topprestaties niet tot in de eeuwigheid kunnen blijven leveren. De geluids-databank zal openstaan voor iedereen. In de toekomst kan zo muziek worden opgenomen met klanken van de vier oude toppers, die dan inmiddels zullen zijn uitgespeeld.

Lees ook: