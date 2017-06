In Bruckners Derde van Andris Nelsons ademt de muziek

Andris Nelsons

Bruckner Derde symfonie (DG)

★★★★☆

Met ingang van het komende seizoen bekleedt Andris Nelsons de post van chef-dirigent bij het Gewandhausorchester in Leipzig. Bij het Boston Symphony Orchestra zwaait hij reeds de scepter. Om de feestelijkheden in Leipzig in te leiden, heeft Deutsche Grammophon een live-opname van Bruckners Derde symfonie uitgebracht.

Het begin van een cyclus: Nelsons zal zich de komende jaren met zijn nieuwe muzikale collega’s buigen over alle Bruckners. Ook tijdens zijn inauguratieconcert in februari 2018, dan klinkt de Zevende, de symfonie waarvan de Leipzigers in 1884 de wereldpremière verzorgden.

De vraag is altijd of deze dirigent zijn expansiedrift in de juiste banen weet te leiden - na een avond Nelsons kun je tollend de zaal uitlopen - maar in deze opname van de Derde ademt de muziek en wordt het spel met licht en donker op elastische wijze gespeeld. Ieder contrast dient de grote verhaallijn.

Bruckner adoreerde Wagner en droeg zijn Derde aan hem op. Nelsons is van zins zijn Bruckner-cd’s te larderen met Wagner, te beginnen met de ‘Tannhäuser’-ouverture, hier helder en heroïsch uitgevoerd.

