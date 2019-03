In Brave New World 2.0 reguleert software het menselijk leven

Wit of rood, koud of warm. Dat zijn de twee sferen in 'Brave New World 2.0', een toekomstige wereld waarin software het menselijk leven reguleert. In het koele deel van het universum leven mensen die een positieve bijdrage hebben aan het systeem, in het rode deel wonen de mislukkelingen. Maar geen nood, die krijgen een royale basisbeurs, er wordt voor hen gezorgd.

Lees verder na de advertentie

Regisseur Guy Weizman, de artistiek leider van het Noord Nederlands Toneel, en schrijver Rik van den Bos schotelen de toeschouwer hun kijk op een mogelijke toekomst voor. Een toekomst die voor een deel al bestaat: onze privacy staat al onder druk, onze werkopbrengst wordt voortdurend gemonitord, ouderen krijgen een robot tegen de eenzaamheid. En wie niet mee kan komen, staat ook bij ons buitenspel.

Een menselijke computer leidt zelfs de baas van de grote onderneming

Maar in de toekomst die we op het podium zien, worden mensen nog meer door digitale krachten gestuurd. Sterker nog, een menselijke computer die af en toe een update krijgt, leidt zelfs de baas van de grote onderneming Humanite.

In de massa Individuele mensen doen er niet zo veel toe in deze maatschappij. De aanpak van Weizman onderstreept dat. Die heeft door samenwerking met dansgroep Club Guy&Roni, Asko/Schönberg en Slagwerkgroep Den Haag 22 muzikanten, dansers en acteurs tot zijn beschikking. Op swingende muziek dansen en bewegen de witten ieder voor zich in hoekige bewegingen, de roden gebruiken ronde lijnen en gaan regelmatig op in één massa. Drie individuen springen er desondanks uit. De jeugdige, enthousiaste Kris (Julia Akkermans) gaat helemaal voor de perfecte, digitale toekomst. Troy (Bram van der Heijden) mist als geslaagde directeur toch iets. Heeft hij dit leven wel zelf gewild of heeft het systeem het zo bepaald? De resultaten van Alex (Bien de Moor) gaan achteruit, zo vertelt controleur Evelyn haar. Die wordt verliefd op haar. Maar is de liefde van Evelyn wel echt? Bij de roden is het niet veel beter. Na verkiezingen gaan de verliezers de strijd aan. Er is oorlog, mensen sneuvelen. De vragen die Brave New World 2.0 oproept, zijn terecht: tot hoe ver willen we de macht van de digitale wereld laten oprukken om de menselijke imperfecties te elimineren? Maar de antwoorden die Weizman geeft, zijn voorspelbaar. Zijn keuze om het systeem in groepsverbanden te tonen, heeft ook nadelen. Troy en Alex worstelen wel met het systeem, maar Van der Heijden en De Moor krijgen weinig kans om die personages uit te diepen. Zo blijft hun persoonlijke tragedie wat oppervlakkig en is de voorstelling ondanks de aanstekelijke energie, humor en originele vormgeving net te schematisch om echt indrukwekkend te zijn. Elke week nieuwe voorstellingen, besproken door onze recensenten. U leest ze hier.

Lees ook: