In Almere Duin voelt het alsof het altijd vakantie is

De zon schijnt, de lucht is wolkeloos blauw. Met een drankje bij de hand en een zonnebril op het hoofd zit Annemeike Kuperus (32) luchtig gekleed achter haar laptop aan de ruwhouten tafel op haar terras. Ze is aan het werk, maar straalt tegelijk een jaloersmakend vakantiegevoel uit. “Zo voelt het ook”, lacht ze. “Of ik elke dag op vakantie ben in mijn eigen huis.”

Net als de meeste bewoners van Duin komt Annemeike uit Amsterdam. Van een collega hoorde ze over Duin, bezocht een open dag, raakte enthousiast en nam nog dezelfde dag een optie op een huis. Een paar maanden later verhuisde ze. “Vlakbij het water, het strand, de duinen, de openheid. Er is een geweldige strandtent en iedereen kent elkaar. Er heerst, anders dan in mijn oude wijk in Amsterdam, echt een buurtgevoel. Ik kwam hier in oktober wonen en het was die eerste wintermaanden best wennen, maar nu wil ik nooit meer weg.”

Het oogt zo levensecht, dat je binnen een paar minuten bent vergeten dat je gewoon in Almere bent

Bijna levensecht Direct langs het IJmeer - met de contouren van Amsterdam aan de einder - verrijst in Almere een woonwijk zoals Nederland niet eerder heeft gezien. Een kunstmatig opgeworpen duinlandschap, dat in alles aan de Nederlandse Noordzeekust doet denken, maar gewoon in de klei van de Flevopolder is geworteld. De eerste 200 eengezinswoningen en drie grote appartementencomplexen liggen er schijnbaar achteloos verstrooid tussen duinen, helmgras en duindoorn. Schelpenpaden, drijfhout, boomstammen en een architectuur die het beeld oproept van badplaatsen als Noordwijk, Zandvoort of Rockanje. Het oogt zo levensecht, dat je binnen een paar minuten bent vergeten dat je gewoon in Almere bent. “Goed hè”, lacht Maarten Janssen, bedenker van Almere Duin en als gebiedsontwikkelaar al een jaar of tien betrokken bij de realisering van dit project van vastgoedontwik- kelaar Amvest. “Voor mij is het altijd bijzonder hier rond te lopen. Laatst heb ik met mijn gezin een weekend in een van de modelwoningen gelogeerd: echt een uitje!” Dertig jaar geleden verbleef Janssen met vrienden in een vakantiewoning op Vlieland. “Ik vond het geweldig dat je vanuit dat huisje zo de duinen in kon lopen. Dat gevoel van vrijheid had ik voor ogen toen we deze wijk gingen ontwikkelen. Dat dat goed is gelukt vind ik niet alleen zelf, maar hoor ik ook terug van de bewoners: hier wonen voelt als een permanente vakantie.” Annemeike Kuperus: altijd in vakantiestemming © Nebbeling Johan Alsof de duinen er al waren en daar in de loop der jaren huizen zijn gebouwd. Niets is minder waar

Alles klopt Duin oogt als een organisch gegroeid gebied. Alsof de duinen er al waren en daar in de loop der jaren huizen op zijn gebouwd. Niets is minder waar. Alles is tot in het kleinste detail bedacht en op de tekentafel uitgewerkt: de paden- en straten waarvan er niet een recht loopt, de oude boomstammen die de afscheiding tussen de straat en het voetpad markeren, de schelpenpaadjes, de kniehoge afscheidingen met paaltjes van sloophout. Janssen: “We hebben veel tijd en aandacht besteed aan de openbare ruimte. Het moet namelijk klóppen, tot in alle details, anders werkt het niet. Kijk naar De Efteling: daar houden zelfs de elektriciteitshuisjes het sprookje in stand. Dus hier geen standaard 30 x 30 betonnen stoeptegels, maar zelfontworpen straattegels met schelpen erin.” Want ja, een illusie of, zo je wilt, ‘nep’ is Duin wel, erkent Janssen. “Klopt, maar heel Nederland is nep. Alles in ons land is door mensenhanden gemaakt. De stad Almere is gebouwd op de bodem van een ingedijkte en leeggepompte polder in wat vroeger een binnenzee was en Schiphol ligt zes meter onder zeeniveau. Dus waar hebben we het dan over?” Overigens: Duin ligt precies op de plek van een in de Middeleeuwen beruchte zandbank in de Zuiderzee. “Met een beetje fantasie kun je stellen dat Duin historisch verantwoord is.”

Openheid De woningen in Duin staan in rijtjes van maximaal zes huizen op kleine kavels en hebben, afgezien van een groot terras, amper een eigen tuin. De duinen zijn door de gemeente ingericht en onderhouden openbaar gebied, waar iedereen mag komen. Hoge schuttingen zijn taboe, de schuren staan allemaal aan de straatkant. Janssen: “We wilden per se de openheid van het gebied bewaren. Daar passen geen grote tuinen of hoge hekken in. Dat is een concessie die bewoners moeten doen. Daar staat tegenover dat ze gezamenlijk een enorme ruimte hebben. En omdat we de hoogteverschillen van de duinen gebruiken, waardoor je nooit bij je overburen naar binnen gluurt, en de woonblokken ten opzichte van elkaar wat gedraaid staan, heeft iedereen toch voldoende privacy.” Suzana (33) en Michael (31) Rodriquez verhuisden augustus vorig jaar met hun vier kinderen naar Duin. “We zijn geboren en getogen Amsterdammers, verhuizen naar Almere was best een ding. Mensen verklaarden ons voor gek: wat moet je in Almere? Maar we hebben bewust gekozen voor Duin en hebben daar geen seconde spijt van gehad.” Vooral de kinderen weten niet wat ze in Duin overkomt, zegt Suzana: “Die spelen de hele dag buiten.” Zelf vinden ze de duin- en bosrijke omgeving, de bouwstijl van de huizen en de ruimte binnen en buiten fantastisch. “We hebben een woning van 200 vierkante meter. Zoveel ruimte is heel fijn met vier kinderen. Het is ook een fijne buurt, waar iedereen elkaar kent. En toch zijn we in een kwartier in Amsterdam. Maar om eerlijk te zijn: daar komen we eigenlijk bijna nooit meer.”

Almeerse duinen Almere Duin is onderdeel van de wijk Almere Poort, in het zuidwesten van Almere. Het gebied grenst aan het IJmeer en de jachthaven Marina Muiderzand. Nog maar een klein deel (ZuiderDUIN) is bebouwd; uiteindelijk moeten er circa 3000 woningen komen. Voornamelijk eengezinskoopwoningen, maar ook sociale en vrijesector- huurwoningen en -appartementen. Ook wordt een nieuw strand aangelegd en komen er winkels, scholen, horeca en andere voorzieningen. Populair bij de bewoners is strandtent Steel Creek Beach Grill - niet ver van de bebouwing. Zeventig procent van de bewoners komt uit Amsterdam, de meeste andere uit Almere of het Gooi. ZuiderDUIN won dit jaar de prestigieuze NEPROM-prijs voor gebiedsontwikkeling.

