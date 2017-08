In Almelo werken 100 vrijwilligers aan een theaterspektakel

Het schemert. Een groepje jongens fietst schijnbaar gemoedelijk naar een ouderwets bankgebouw in Almelo. De voorste belt aan. Wanneer de nietsvermoedende bankbediende opendoet, laat een van de jongens rustig een pistool zien. Ze wandelen naar binnen en sjouwen even later kisten met geld naar buiten die ze in een vrachtwagen laden.

Een bankoverval zo traag, zo zonder geschreeuw en geweld: het is verbazingwekkend onderkoeld. Maar het is dan ook november 1944, oorlogstijd. En de overvallers zijn geen meedogenloze criminelen, maar gewone verzetsjongens uit de omgeving van Almelo.

De waargebeurde kraak wordt nu nagespeeld. De buit was indertijd enorm: 46,1 miljoen gulden, gestolen 'in opdracht van Londen', uit de Nederlandsche Bank waar de Duitsers het geld hadden opgeslagen. De diefstal was bedoeld om NS-medewerkers te betalen die staakten om de bezetter dwars te zitten.

Het verhaal van de grote bankroof is lang verzwegen. Er was niet veel meer dan een documentaire uit 1975, gemaakt door een filmacademiestudent. Nu pas wordt het, met dank aan honderden fanatieke vrijwilligers en een groep gedreven professionals, groots verteld. Het locatietheaterspektakel 'Het verzet kraakt' toont het aan volgende generaties. En wellicht verwerkt Almelo hiermee ook deze pijnlijke geschiedenis.

Ondertussen is Christien van Wijk aangeschoven, wethouder Cultuur in Almelo. Almelo sponsort met vijf omliggende gemeenten de voorstelling. Van Wijk benadrukt dat deze verzetsdaad past bij de Twentse mentaliteit: "Wanneer mensen in problemen zitten, zoals destijds het stakende NS-personeel dat in geldnood zat, dan willen ze niet doen of hun neus bloedt. Twentenaren pakken dan dingen aan. Dat zie je nog steeds: 'noaberschop' leeft hier nog echt, mensen in de gemeenschap helpen elkaar."

Cornelisse snapt wel waarom de bankroof zo lang is weggestopt. "Het is een verhaal met een slechte afloop. Mensen schaamden zich ervoor." Maar waarom moet het nu toch worden verteld, naast alle andere oorlogsverhalen? "Er valt veel van te leren. Dit gaat over gewone jongens die hun best deden en faalden. Zijn ze daardoor mindere helden dan de verzetslieden die slaagden? Ze hebben ook gewoon pech gehad. Het mooie van hun actie was de verbroedering tussen die jongens. Daar leert dit stuk je de waarde van inzien. Ze waren van alle gezindten: een socialist, een zeer gelovige christen, een kroegbaas, een boer. Maar de verschillen waren onbelangrijk. Ze deden wat ze vonden dat ze moesten doen."

Producent Gerard Cornelisse, een van de initiatiefnemers, zit een paar dagen voor de eerste try-out aan een ouderwetse cafétafel midden in het openluchtdecor. Ondertussen bouwt de crew het decor. Vijf mannen stabiliseren de zestig meter lange spoorlijn die over de hele breedte van het toneel loopt. Een lichttechnicus rolt kabels uit rond de nagebouwde hooiberg, waar de miljoenen na de bankroof in verstopt worden. In de orkestbak riedelt iemand op een piano.

Grote familie

Naast de tribunes ligt de voormalige fabriekshal van Ten Cate. Het publiek gaat daar straks dineren, maar nu wordt er nog druk gedecoreerd. Wael Hanino zet met een schroefboor theaterlampen in elkaar. De 25-jarige Syriër, amper twee jaar in Nederland, is een van de trouwe vrijwilligers. Hanino: "Ik wil graag iets terugdoen voor het land dat me heeft geaccepteerd. Ik werk aan de techniek en ik schilder, maar ondertussen maak ik ook veel vrienden. De community heeft me helemaal opgenomen. Het is een grote familie."

Wie weet wordt de grootste bondgenoot van toen, de VS, nu wel onze vijand

Verderop in de hal rijgen de vrijwilligsters van het naaiatelier roesjes aan kragen. En de decorploeg tovert met verf piepschuim om tot beton. Willem van Walderveen wandelt binnen en groet zijn plaatsgenoten. Ook hij is een van de initiatiefnemers; zijn vader Wim deed mee aan de overval. "Mijn vader is nooit opgepakt, maar ik heb er niet met hem over gepraat omdat hij al vroeg overleed. Voor mij is deze voorstelling een ode aan mijn vader. Het gaat over 'er voor mekaar zijn' . Die verzetsjongens stonden toen voor de keuze: er was zestig procent kans dat het misging en toch namen ze het risico. Voor die gezinnen die geen eten hadden."

