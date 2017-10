In alles wat hij maakt is Jan Wolkers oprecht

Jan Wolkers ontdek ik op mijn twaalfde, in 1994. Ik heb een pot met kokendhete thee over mijn buik laten vallen en moet thuisblijven, de wonden verzorgen, de koorts uit mijn lijf zweten. Ik zit in de eerste klas van de middelbare school en omdat ik niet te veel achter wil blijven bij mijn klasgenoten, probeer ik mijn tijd te gebruiken door als een razende de leeslijst door te werken.

En dan begin ik te lezen in 'Turks fruit': 'Ik was aardig in de rotzooi terecht gekomen nadat ze bij me weggegaan was. Ik werkte niet meer, ik at niet meer. Ik lag de hele dag tussen mijn vuile lakens en plakte foto's en naaktfoto's van haar vlak bij mijn gezicht zodat ik op den duur haar dik onder de rimmel zittende oogharen dacht te zien bewegen als ik me aftrok.'

Ik had mijn moeder weleens horen praten over dit boek. Ze las het, net als ongeveer half Nederland in die tijd (eerste druk: 1969) stiekem met een zaklamp onder de dekens.

Nu lees ik het terwijl ik ziek op de bank in de woonkamer lig. Mijn vaders aanwezigheid in diezelfde kamer irriteert me plotseling, want voor het eerst voel ik de sensatie dat ik alleen wil zijn met een boek. Echt alleen. Ik ervaar een intimiteit die te groot is om met iemand - laat staan mijn vader - te delen.

Ik schaam me niet voor de seks in dat boek: mijn ouders hebben me open en vrij opgevoed, ik weet wel wat aftrekken is, of wat een kut is en een pik en wat (kont)neuken is en ik snap ook wel dat geilheid niet iets is om lacherig over te doen. Tenminste: niet per definitie, het mag altijd natuurlijk, want laten we onszelf niet al te serieus nemen, daar wordt de seks doorgaans ook niet beter van. Wat ik zeggen wil: seksualiteit hoort simpelweg bij het alledaagse bestaan, zoals eten en slapen en poepen en pissen.