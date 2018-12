In All You Need is Love houden ze aan het eind weer lekker van mekaar

Natuurlijk houdt het genre van de romantische komedie iets mechanisch en lijkt het van een afstandje op een invuloefening. Maar wat worden we lekker professioneel gemanipuleerd in ‘All You Need is Love’. Will Koopman en scenarist Paula van der Oest bewijzen dat de Nederlandse romantische komedie, ook die van het soort waarin echt alles goed komt aan het eind, definitief naar een hoger plan is getild.

Het verhaal speelt zich af in de aanloop naar de kerstspecial van ‘All You Need is Love’, de nog steeds succesvolle show van Robert ten Brink die al zo lang loopt dat mensen denken dat die tegelijk met Kerstmis is ontstaan. Gek trouwens, gezien het succes van die show, dat de film zo lang op zich heeft laten wachten. Maar soit.

Ten Brinks tegenhanger in de film is Maarten ter Horst, gespeeld door Fedja van Huêt. Ter Horst heeft net z’n vrouw verloren en vertrekt, overmand door verdriet, richting Schotland. Paniek bij de redactie van All You Need, die nu plotseling een nieuwe presentator moet vinden.

De film introduceert en volgt dan een groot aantal nieuwe personages, van wie de meesten aan het eind bij de kerstspecial samen moeten komen om weer van elkaar te houden, conform de formule van de show. Knap hoe bijna al die personages reliëf krijgen, zelfs als ze nauwelijks dialoog hebben. Er wordt op intieme momenten opvallend goed geacteerd, ook al hikt een enkel personage tegen het karikaturale aan.

Paar minpunten. De studio-opname van de All You Need is Love kerstspecial waar de hele film naartoe werkt, ziet er een beetje knullig uit, waarschijnlijk omdat de makers het budget liever aan andere dingen uitgaven. En terecht, maar het valt op. Verder schmiert Frank Lammers zich als een vermeende vreemdganger onnodig door z’n scènes heen en loopt Maarten wel heel erg te treuren en te verdwalen en op belangrijke momenten geen bereik te hebben in de Schotse Hooglanden. Past bij het genre kun je zeggen, maar het zijn ook een beetje makkelijke oplossingen.

Opvallend is dat bijna alle witte mannen iets sukkeligs hebben, ongetwijfeld de reden dat in de komende weken bepaalde politieke facties de film als deugfilm zullen wegzetten, zeker als die succesvol blijkt.

Ook omdat mensen van allerlei achtergronden hier een manier vinden om samen te leven in plaats van elkaar de tent uit te vechten. Maar die critici zien dan even de eerbiedwaardige Britse traditie van zelfspot over het hoofd.

Visueel kan het zeker een stuk gewaagder en het blijft een genre met duidelijke regels en een hoge mate van voorspelbaarheid. Maar binnen al die regels vindt AYNIL genoeg plezier en eigenheid.