In 1895 mompelden de meteorologen al zoo iets als 'hittegolf'

Vrijwel zeker heeft het Nederlands hittegolf als leenvertaling uit het Engels overgenomen, waarin hetzelfde fenomeen bekendstaat als heat wave (ook wel gespeld als heatwave of heat-wave). Dat gebeurde al vóórdat de eerste warme periode in ons taalgebied als hittegolf werd gekarakteriseerd.

Het duurde tot 1950 voordat hittegolf zo courant was dat het - tegelijk met koudegolf - werd opgenomen in de Dikke Van Dale

De oudste vindplaats van hittegolf in een Nederlandse krant dateert namelijk uit 1895. Het Rotterdamsch Nieuwsblad schreef destijds dat het opmerkelijk was dat het rond eind september in Londen nog altijd erg warm was: 'Meteorologen breken zich het hoofd om een verklaring voor dit buitengewone verschijnsel te vinden en mompelen zoo iets als 'hittegolf''.

Golvend over het aardoppervlak De Engelse etymologiewebsite stelt dat heatwave in de betekenis aaneengesloten periode van zeer heet weer rond 1890 voor het eerst werd opgetekend. Volgens het Etimologiewoordenboek van Afrikaans dateert het Engelse heat-wave echter al uit 1878. Het duurde tot 1950 voordat hittegolf zo courant was dat het - tegelijk met koudegolf - werd opgenomen in de Dikke Van Dale. Daarin werd hittegolf ('grote toestroming van hitte') gepresenteerd als iets wat zich als een golf over het aardoppervlak beweegt. Omdat het woord golf ook een tijdelijke toename of stijging kan betekenen, kan hittegolf eveneens worden verklaard als een tijdelijke toename van de hitte.



