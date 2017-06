Imponerend debuutrecital Seong-Jin Cho

Seong-Jin Cho lijkt onder een gelukkig gesternte te zijn geboren. Nadat deze jonge Zuid-Koreaanse pianist in 2015 in het prestigieuze Chopin-concours in Warschau de eerste prijs won, ligt de internationale muziekwereld aan zijn voeten. Zondag zorgde de nu 23-jarige voor een verdere bekroning van zijn carrière met een glansrijk debuutrecital in de Grote Zaal van het Concertgebouw. Vanaf de eerste tonen van Mozarts Sonate in F werd hoorbaar dat Cho een heel ander type pianist is dan veel zijn generatiegenoten die met circusspektakel de concertpodia bedwingen. Aan techniek ontbreekt het hem allerminst, maar geen moment in dit betoverende recital was het hem erom te doen met virtuositeit het publiek te verblinden.

Maar subliem was zijn hoogromantisch en dramatisch Chopin-spel zonder meer!

In Mozart vielen Cho's klare toon, zijn precisie, humor en rotsvaste ritmiek op, maar bovenal werd duidelijk dat deze bescheiden ogende man een zeer present podiumkunstenaar is. In Debussy's zes 'Images' leek Cho een andere vleugel te bespelen, zo'n andere, rijkgeschakeerde klankwereld opende hij.

In 'Reflets dans l'eau' (Weerspiegelingen in het water), fascineerde hij met de harpachtige arpeggio's in zijn rechterhand. Dit werk wordt vaak nogal diffuus gespeeld in mezzotinten: dan klinkt het als een rimpelloos meertje waarin je tussen het kroos de spiegelbeelden van bomen en wolken ziet. Dankzij Cho's kristallijnen toon leek het bij hem meer op de pulserende reflecties van de zon in het water van een snelstromende bergbeek.

Ook in de andere vijf 'Images' liet hij fascinerende klanken en sferen horen, in vertolkingen van opperste verfijning, die niet onder deden voor die van de allergrootste Debussy-spelers.

Van de winnaar van het belangrijkste aan Chopin gewijde pianoconcours was veel te verwachten in de vier Ballades van deze Poolse componist. Dat maakte Cho volledig waar, zij het dat er sporadisch wat aan te merken was op de precisie in zijn rechterhand in de allergrootste en snelst gespeelde climaxen, en daarin zijn ruime pedaalgebruik. Maar subliem was zijn hoogromantisch en dramatisch Chopin-spel zonder meer!

Imponerend was de evocatieve opening van de eerste Ballade. Groot waren de contrasten, metrische vrijheden en bewonderenswaardig Cho's vermogen spannende en muzikaal verhalen te vertellen. En daar gaat het in ballades bovenal om.

