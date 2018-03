Ik zag een hybride opera met zwarte zangers en acteurs, in een zaal vol jonge en gekleurde mensen

De eveneens zwarte bas Simon Shimbambu zingt met pianobegeleiding de aria ‘Vecchia zimarra’ uit Puccini’s ‘La bohème’. Je ziet de zanger eerst niet. De camera houdt de gezichten van de tieners in close up en registreert hun reacties. Een beetje zoals in die schitterende video-installatie ‘I can see a woman crying’, die Rineke Dijkstra maakte van op kunst reagerende kinderen in een museum in Liverpool.

Vooral die ene, ongekunstelde zwarte jongen in het Royal Opera House Covent Garden, muzikaal waarschijnlijk opgegroeid met louter hiphop en rap, steelt onze harten. Als hij het gulle en onvermoede geluid van die onversterkte stem hoort, lacht hij eerst wat ongemakkelijk, kijkt in vertwijfeling om zich heen, en slaat vervolgens in ongeloof zijn handen voor het gezicht. De ogen van de jongen vertellen eigenlijk het hele verhaal.

Het fragment komt uit het programma ‘Hip Hop to Opera’, een soort community project van Opera Holland Park waarin onderzocht wordt wat zwarte tieners zouden kunnen opsteken van opera, een muziekgenre dat ogenschijnlijk mijlenver verwijderd is van hun belevingswereld. Als de zanger is uitgezongen en de jongen wordt gevraagd om zijn indrukken onder woorden te brengen, stamelt hij dat hij flabbergasted is en dat er in het woordenboek geen woorden voorkomen die kunnen omschrijven wat hij zojuist heeft gehoord. Subliem was het, zegt hij.

Het kippevel heeft ook te maken met onze eigen eerste schok van schoonheid