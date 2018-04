Ik word nog wel iets, dacht schilderes Modersohn-Becker. En ze had gelijk

Het zou een lange neus kunnen zijn geweest. Toen Paula Modersohn-Becker eerder dat jaar een ander stilleven opstuurde naar een tentoonstelling in Bremen, werd het geweigerd: het was, zo meende een jurylid, te veel van Cézanne afgekeken. Dat jurylid had deels gelijk. Kort voor haar dood, een paar jaar later, zou Modersohn-Becker Paul Cézanne als een van haar grote inspiratiebronnen noemen. 'De uitwerking van een onweer', noemt ze het, toen ze zijn werk voor het eerst zag in een Parijse galerie. Maar die goudvissen, die waren van haar.

Lees verder na de advertentie

In Duitsland is Mo­der­so­hn-Bec­ker redelijk bekend, in de rest van de wereld minder. Onterecht, zo blijkt

De komende maanden is te zien dat Modersohn-Becker meer deed dan afkijken, of levende goudvissen toevoegen aan stillevens. Rijksmuseum Twenthe organiseert samen met het Von der Heydt Museum in Wuppertal een sfeervolle tentoonstelling van het werk van de Duitse kunstenaar. In Duitsland is haar naam redelijk bekend, in de rest van de wereld minder. Onterecht, zo blijkt.

Haar levensverhaal heeft nota bene grote gelijkenissen met dat van misschien wel de alleberoemdste kunstenaar ooit, Vincent van Gogh: geboren in de negentiende eeuw, maakte binnen een paar jaar honderden schilderijen en tekeningen die getuigen van een enorme ambitie, woonde meerdere keren in Parijs, verkocht nauwelijks, stierf te jong maar dankzij de brieven hebben we toch een bijzonder gedetailleerd beeld van haar.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

Oude vrouw met zwarte hoed (1905). © Von der Heydt-Museum Wuppertal

Gecompliceerd huwelijk En net als Van Gogh kun je bij Modersohn-Becker allerlei kanten uit: ze had een hechte vriendschapsrelatie met Reiner Maria Rilke, een ambigue verhouding tot het moederschap, een gecompliceerde huwelijk. De tentoonstelling in Enschede volgt, terecht, min of meer chronologisch haar ontwikkeling in de schilderkunst. Die begint in Worpswede, het kunstenaarsdorp waar Paula Becker, ambitieus en onder de indruk van de oudere heren die daar de natuur vastleggen, in 1898 terechtkomt, 22 jaar oud. Ze krijgt er teken- en schilderles, maakt er grote, stevige houtskooltekeningen van dorpelingen. Ook maakt ze kennis met Clara Westhoff, later echtgenote van Rilke, een leeftijdgenootje dat beeldhouwer wil worden. Samen zijn ze in 1900 voor het eerst in Parijs; ze zal er vier keer langere tijd wonen. Paula kan er voor het eerst naakten schilderen, iets dat in de rest van de wereld niet gepast wordt geacht voor vrouwen. Tekst loopt verder onder de afbeelding Meisje met gespreide hand voor borst (1905). © Von der Heydt-Museum Wuppertal Ze bezoekt er tentoonstellingen en keert vol inspiratie terug in het Duitse dorp, daar trouwt ze in 1901 met kunstenaar Otto Modersohn. In Enschede hangen de werken van de kunstenaars uit Worpswede tegenover de hare: al snel kiest ze een eigen koers. Waar Heinrich Vogeler of Hans am Ende nog heel braaf de werkelijkheid verbeeldden, liefst vanaf een schildersezel in het landschap, probeert Paula vanaf het begin meer. 'Je moet helemaal niet zo aan de natuur denken als je een schilderij opzet', schrijft ze in haar dagboek. Een vrouw uit het armenhuis van Worpswede vertoont gelijkenissen met de beroemde 'La Berceuse' van Van Gogh Experimenteren doet ze: met dikke, direct op het karton aangebrachte verf, met close-ups van berkenbosjes, inderdaad geïnspireerd door andere kunstenaars die ze ziet in Parijs. Een vrouw uit het armenhuis van Worpswede vertoont zo gelijkenissen met de beroemde 'La Berceuse' van Van Gogh, exotischer kleuren en vormen neemt ze over van Gauguin, er is zelfs een exotisch naakt met goudvissenkom. Daarnaast zoekt ze naar een eigen stijl, vorm, en vindt, heel duidelijk, inspiratie in de Egyptische fayoumportretten die ze in de Parijse musea ziet. Tekst loopt verder onder de afbeelding Moeder en kind (1905). © Von der Heydt-Museum Wuppertal