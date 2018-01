Ik voel me opgedroogd en uitgewoond na een avondje RTL

Zo had ik maandag zin in luchtige tv-programma's die geen moreel appèl op me deden. Uit mijn comfortzone wilde ik al helemaal niet; vakkundig zapte ik om WNL-programma 'Doden liegen niet' heen. Dat zit vol lijken waarin forensisch patholoog Frank van de Goot zoekt naar sporen. Bere-interessant maar mijn maag draait ervan om. De zijne niet trouwens; in een serie over autisme vorig jaar vertelde hij dat dode lichamen en wonden hem 'echt niks' doen. Zonder inlevingsvermogen bekeken, zijn ze puur materie.

Kijken zonder inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel, dat leek me ontspannend en ik zette RTL5 op (die zender van Samantha de Jong - 'Barbie' - en haar realitysoaps over trouwen, kinderen krijgen en scheiden, waarna ze zich leeggezogen voelde en haar heil zocht in drugs).

Ik wilde luchtig geamuseerd worden, maar raakte verveeld

Lichamen Maandagavond was het een parade van lichamelijkheid. Het begon met 'Love Island' vol onverstaanbare Britten en seks. Toen 'Lelijke eendjes', waarin mensen met plastische chirurgie van de onzekerheid over hun lichaam afkomen. Een jonge vrouw kreeg weer hoofdhaar, een ander kreeg eindelijk borsten. Heel bevredigend allemaal, van verdriet naar victorie. (De tv-arts tegen de vrouw zonder bh-inhoud: "Wat gaat er door je heen als je de animatie zo ziet? Zullen we dit voor je gaan regelen dan?") Bij 'Gênante lijven Australië' en 'Bizarre eters' werd het heftiger. Het begon me tegen te staan weer borsten te zien (dikke, heel erg asymmetrische) en een rottende mond zonder veel tanden. Steeds zo'n particulier probleem met een dito doktersoplossing. Er zit een verhaal achter natuurlijk, iets sociaal-economisch-psychologisch-ethisch-politieks, maar dat past niet in het lineaire script. 'Bizarre eters' portretteerde een Amerikaan die per jaar 1460 hamburgers eet. Vier per dag en niets anders. Hoe hij met z'n zweterige huid voor het eerst van zijn leven eens een visje proeft dat hij zelf zo vaak vangt: bizar, bizarder, bizarst. De tekst gaat door onder het RTL Boulevard-fragment over 'Wat verdien je?'