Ik voel me bijna ontmaskerd als iemand mijn adellijke titel benoemt

Vroeger had ik daar geen last van. Ik schreef zelfs over die titel en als er in interviews naar werd gevraagd, wat steevast gebeurde, gaf ik vrolijk en uitgebreid antwoord. De adel is een verhaal, zei ik dan, waar je in en uit kunt stappen. Waar de generatie van mijn vader de titel liever verzweeg wilde ik hem omarmen, dat leek me een betere strategie dan doen alsof hij niet bestaat.

Noblesse oblige Maar nu blijkt dat je niet zo makkelijk in en uit een verhaal stapt als ik dacht. Nog steeds wordt mij in elk interview gevraagd hoe die afkomst mij gevormd heeft en of mijn engagement geen directe afgeleide is van het eeuwenoude noblesse oblige. Elk mens is gefrankeerd met zegels uit een oude tijd Nee, zeg ik dan, dat heeft er niets mee te maken. Ik zeg dat de titel via mijn vader komt, dat ik dus eigenlijk maar halve adel ben, dat niemand van ons op een kasteel woont en iedereen werkt voor zijn geld. Negen van de tien keer geeft een journalist mijn woorden een kleine wending, maakt van ‘nee’ ‘een beetje’ en laat die ‘halve adel’ weg, journalisten zijn ook maar mensen en hokjes verkopen beter dan nuance. Ik schaam me niet voor mijn naam en weet welk voorrecht het is om een familiegeschiedenis te hebben die tot de Middeleeuwen te herleiden valt, maar steeds vaker voel ik me ontmaskerd als die titel wordt genoemd. In deze tijd kun je maar beter niet al te elitair zijn. Gewone mensen zijn de beste mensen en iemand met een titel is niet gewoon, zo iemand stuur je een bericht dat adelkak stinkt of dat ze een feodale kop heeft.