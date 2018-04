Ik snap niet waarom de begeleiders in 'Dream School' zo geduldig zijn

Door fysieke trainingen, masterclasses met bekende Nederlanders die ook moeilijke tijden hebben gekend en veel persoonlijke aandacht. Absoluut boeiend, maar na vrijdagavond een uurtje te hebben bekeken hoe het Franse Vreemdelingenlegioen zijn lastige pappenheimers in het gareel krijgt, vraag ik me af of onderwerpen als discipline en respect in Dream School niet wat erg onderbelicht blijven.

Call me old-fashioned, maar ik snap niet waarom de begeleiders zo geduldig zijn wanneer de prinsjes en prinsesjes weer eens stank voor dank ventileren. "Ik bedoel het niet onbeschoft, maar je zit er weer bij als een zweefteef zonder weerwoord", zo kreeg Lucia Rijker vorige week te horen. De uitzending zat vol met 'jullie van de leiding kunnen lullen wat je wilt, maar ik ben nu eenmaal zo, bij mij werkt dit niet, ik kan gewoon niet tegen onrecht'.

Van de kant van de leiding hoor je echter zelden dat een grens is bereikt. 'Ik baal wel er een beetje van', was het extreemste wat rector Van 't Zelfde zei toen de koppige Iris - op haar sweater de tekst 'not interested' - echt geen excuses ging maken voor haar telaatkomen. "Ik slaap nu eenmaal door de wekker heen", zei ze. Punt uit. Als ik me niet vergis zag ik de rector zijn vuisten ballen. En een ader in zijn nek opzwellen. Straks moet hij zelf nog op therapie.

Discipline

Nee, dan het Vreemdelingenlegioen, geportretteerd in de docu-serie 'Goed Volk' van Jeroen Meus. Deze Vlaming is eigenlijk kok en probeert via de keukendeur een beeld te krijgen van besloten leefgemeenschappen. Zo snuffelde hij in Zuid-Frankrijk rond op de 'droomschool' van het Vreemdelingenlegioen. Dat nog altijd wordt gevuld met jongeren die hun maatschappelijke draai niet kunnen vinden en bedenken dat maar een redding rest: hun opstandige persoonlijkheid laten temmen, discipline aanleren, onderdeel worden van een groter geheel.

'Als een vreemdeling sneuvelt voor La France, hoeft een Franse familie niet te rouwen. We besparen Frankrijk zo veel verdriet.'

Is het zelfhaat of zelfliefde als je je vrijwillig laat afbeulen zoals deze jongemannen doen? We zagen ze met zware bepakking in twee dagen tijd 70 kilometer afleggen, blaren of geen blaren, koorts of geen koorts. Hun motivatie: te worden geaccepteerd als waardevolle mensen, met een toekomst in dienst van anderen.

Het belang van de Franse legerleiding hierbij is even simpel als hard: "Als een vreemdeling sneuvelt voor La France, hoeft een Franse familie niet te rouwen. We besparen Frankrijk zo veel verdriet." Zie hier uw maatschappelijke relevantie.

De lange lijn of de zweep, zeg het maar. Vanavond staat weer een nieuwe 'Dream School' geprogrammeerd, maar ook de start van de serie 'De Opvoeders', met Steven Pont. Deze cameragenieke gezinstherapeut zagen we eerder in actie bij 'Het geheime leven van 4-jarigen', een topprogramma over het natuurlijke gedrag van kleuters.

Nu gaat Pont voor de EO bekijken hoe er in Nederlandse gezinnen wordt opgevoed. Zelf omschrijft de therapeut, die twee puberzoons heeft, zich als 'ferme opvoeder'. Ik zou hem best eens over 'Dream School' willen horen.

Renate van der Bas en Maaike Bos schrijven beurtelings tv-recensies voor Trouw. Bos was vorige maand beter te spreken over Dream School: 'Dit is zonder twijfel het meest rauwe, oprechte tv-programma van het moment'