Ik schrijf vaak over hoe ik kamp met gevoelens van minderwaardigheid, maar ik lijd óók aan grootheidswaan

Had ik het onthouden dan was het een goed idee geweest, of een redelijk idee, maar nu het weg was werd de mogelijke waarde opgeblazen tot mythische proporties. Beste idee voor een boek óóit.

Het had me tot een van de succesvolste schrijvers van Nederland kunnen maken, dat idee, dat boek. Niet dat ik nu geen succes heb, maar in mijn dromen ben ik groter. De ene bestseller na de andere, mensen staan uren in de rij voor kaartjes voor mijn voorstellingen. Ik schrijf regelmatig over hoe ik kamp met gevoelens van minderwaardigheid, maar lijd dus óók aan grootheidswaanzin, wat een wonderlijke combinatie is.

Als ik al beroemd ben, is het binnen mijn bubbel. Dat geldt ook voor handelaren in marterverjagers, dat zijn apparaten met een bewegingssensor die een ultrasoon geluid voortbrengen als een knaagdier op het punt staat de kabels onder de motorkap van een auto door te knagen.

Veel mensen weten niet wat een marterverjager is (veel mensen weten niet eens wat een marter is), maar op een vakbeurs voor industriële elektronica weten ze het wel. Daar wordt zo’n handelaar herkend en op de schouders geslagen. Loop ik een boekwinkel binnen, dan word ik ook herkend en op de schouders geslagen, een enkele keer moet ik op een selfie. Buiten ben ik gewoon weer onderdeel van de menigte.

DWDD

Het is twee keer gebeurd dat ik niet zomaar over straat kon. Een keer in 2002, toen ik nationaal kampioen poetryslam werd, dat moet u maar even googelen, en een tweede keer in 2015, toen een roman van mij door ‘De Wereld Draait Door’ werd verkozen tot Boek van de Maand. Tweemaal was daar faam en het hield aan en aan, maar vervloog ook weer, want er kwamen nieuwe kampioenen en nieuwe boeken.

Op het hoogtepunt voedde de faam mijn megalomanie, ik dacht dat ik heel wat voorstelde, en toen de faam over was vergrootte het mijn gevoelens de andere kant op, was ik weer dat dubbeltje tussen de kwartjes. De waarheid is natuurlijk: je bent niet niks en ook niet alles. Niet óf óf, en ook niet én én. In plaats daarvan kom je ergens in het midden uit. In een niemandsland dat ik niet ken en waar ik daarom bang voor ben.

