Ik schrijf en ik lees op het moment niet, dus wat er overblijft is het literaire leven

Als je wilt kun je wekelijks naar een boekpresentatie. Het afgelopen najaar was het nog erger. Mijn eigen boek werd gelanceerd op 4 oktober. Dat van Maxim Februari op 5 oktober. Diezelfde tijd verschenen er ook romans van Joost de Vries, Tom Lanoye en Griet Op de Beeck. En dat waren alleen nog maar de auteurs van uitgeverij Prometheus.

Twee weken later kwam ik Maxim Februari tegen. “Ik heb je roman in huis”, zei ik. “Maar het lukt me op het moment niet goed om te lezen.”

“Dat heb ik ook”, zei hij. “Ik weet niet wat dat is.” Ik wist het ook niet.

Natuurlijk wisten we het wel. De hieraan voorafgaande maanden had er maar één enkel boek bestaan, het boek waarin je woonde. Verder bestond er niets. Je schreef en herschreef, veranderde sommige zinnen weer terug. Dag en nacht leefde je met je eigen tekst. Toen was het af en naar de drukker. Je keek verdwaasd om je heen, ging weer naar buiten, ontmoette collega’s. En hé, die hadden in die maanden ook zitten schrijven.

Af en toe grasduin ik in ‘Dagelijks werk’ van Renate Dorrestein, haar laatste verzamelbundel, waarin ze onder meer vertelt dat uitgever Mizzi van der Pluijm had geopperd dat ze een paar jaar niet zou schrijven. Dorrestein kwam elk jaar met een boek, de uitgeverij moest ook tijd overhouden voor andere auteurs.

O, die andere schrijvers! Wat werken ze hard!

O, die andere schrijvers! Collega’s, concurrenten. Wat werken ze hard, wat vragen ze om aandacht. Wat hebben ze interessante verhalen. O, kijk, ze worden genomineerd of gepasseerd door literaire jury’s.