Ik ontdekte dat tijdens de Verlichting iets alledaags als poepen werd verhuld

'Nieuwsgierigheid in de 18de eeuw' is de titel van de expositie, die eerder in de categorie intéressant dan mérite le détour valt, om met Michelin te spreken.

Nieuwsgierig waren ze in de eeuw van de Verlichting bij uitstek. Ontdekkingsreizen, wetenschappelijke experimenten, systematische beschrijving van de natuur: het komt allemaal aan bod. Tegelijk was die rococo-eeuw het tijdvak van de vermomming. Wie weleens een Mozart-opera heeft gezien, weet hoe dol ze waren op gemaskerde bals en gekostumeerde feesten. Terwijl de wetenschap zocht naar wat iets wás achter wat het leek, prefereerde het vermaak de schijn boven wat het was.

En daar komt het gemak in beeld. Want deze variant op de chaise percée doet in gesloten toestand in niets aan een kleine of grote boodschap denken. In het studeervertrek van de 18de-eeuwse amateurgeleerde zal iedereen het meubel hebben gehouden voor een stapel uit de kluiten gewassen folianten. Pas bij het opnemen van het bovenste deel zie je de met fluweel beklede 'bril' en de porseleinen pot die erin schuilgaan.

Hoe zou een eeuw waarin het boek zo'n hoge status kreeg op de gedachte zijn gekomen om juist daarin de behoeften te doen?

'Boekenpoeper' Plots krijgt het woord verlichting een geheel nieuwe betekenis, maar tegelijk vraag je je af: hoe zou een eeuw waarin het boek zo'n hoge status kreeg op de gedachte zijn gekomen om juist daarin de behoeften te doen? Onwillekeurig dwalen de gedachten af naar de 'boekenkakker' die vorig jaar in het plaatsje Halle (ook nabij Brussel) in de kraag werd gevat. Wekenlang had hij op het toilet van de bibliotheek het achterwerk routinematig gereinigd met bladzijden uit leenboeken. Ook Italië kent zijn boekenpoeper, zo lees ik in de gelijknamige studie van Maarten van Buuren. Niccolò Tommaseo was een veelzijdig geleerde en vruchtbaar schrijver uit het Venetië van de 19de eeuw. Het standbeeld dat te zijner ere werd opgericht, onderstreept dat: achter de staande geleerde stapelen zich de folianten op. Ongelukkig genoeg lijkt de bovenste daarvan vanonder zijn geklede jas neer te dwarrelen op de exemplaren die daar al op een grote hoop liggen. Opnieuw krijgt een woord van de weeromstuit een onverwachte betekenis. Terug in België zag ik ook Herman Brusselmans als boekenpoeper worden omschreven: geen wonder na de 75 werken en werkjes die hij in nauw de helft van dat aantal jaren bij elkaar schreef. Is mijn indruk juist, dan zal Brusselmans zich inhoudelijk bij die term wel senang voelen. Voor Tommaseo ligt dat, denk ik, anders.