Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat simpelweg om gevallen als 'Ik zag haar dansen', waarbij 'haar' het lijdend voorwerp is (de accusatief), en 'dansen' het hele werkwoord ('infinitief').

Lees verder na de advertentie

Er zijn niet zoveel werkwoorden waarbij dit kan. Er bestaat een kleine klasse van zogeheten 'perceptiewerkwoorden', werkwoorden die met waarneming te maken hebben, die het toelaten. Zo heb je naast 'zien' ook 'Ik hoorde hem zingen', 'ik voel de grond trillen' en (met een beetje goede wil) 'ik ruik het vlees aanbranden'. Daarbij blijft het ongeveer, want je hebt ook nog wel 'we achten hem geschikt te zijn' maar dat klinkt al behoorlijk ouderwets.

Het lijdend voorwerp is hier het onderwerp van de bijzin: 'ik hoorde hem zingen' betekent 'ik hoorde dat hij zong'. Maar bij 'horen' is er iets geks aan de hand, want je hebt naast 'ik hoorde hem een liedje zingen' ook 'ik hoorde een liedje zingen', dat dan weer hetzelfde betekent als 'ik hoorde een liedje gezongen worden'. Dit lijkt dus een soort 'passieve lezing' van de zin. Je kunt er ook een bepaling met het voorzetsel 'door' bij zetten: 'Ik hoorde een liedje zingen door Anouk'.

Voorlopig lijkt dit beperkt tot 'horen', want bij 'zien' is het gek. In het liedje 'Ik zag twee beren broodjes smeren' lijkt het vooralsnog onmogelijk om ervan te maken 'Ik zag twee broodjes smeren door twee beren'.

Lees hier meer Taal-columns

Ook een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl