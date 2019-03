Ik heb voor mijn kinderen geen antwoorden over de wereld maar wel poëzie

Ik was op die bank omringd door schrijvende ouders, moeders en vaders. Had moeten lachen om ‘Een slechte moeder’ van Eva Gerlach.

“Weet je nog van toen ik klein was en ik /het gummetje van het potlood had ingeslikt / per ongeluk en ik zei / ik heb het gummetje opgegeten. En jij / zei alleen: als je honger hebt, pak dan / liever een boterham.”

Was die moeder wel zo slecht? Was ze niet gewoon prettig nuchter, door over een boterham te beginnen in plaats van een preek te geven?

’s Avonds, aan tafel. Het is de avond na het bloedbad in Christchurch. Met een vies gezicht legt een van de kinderen de witlof op de rand van zijn bord.

Mijn zoon wordt onderuit getrapt. ‘Kom niet aan mijn kind!’, wil ik roepen

‘Het is oorlog in mijn hoofd en het is oorlog/ in de keuken waar mijn kinderen niet lusten// wat ik voor ze kook.’ Schiet het door mijn hoofd.

Maria Barnas. Over de kleine en grote oorlogen, over angst ‘die op angst jaagt en opjaagt’. De muren van de eigen veilige keuken en huiskamer zijn dun. De boosaardige buitenwereld ligt op de loer.

Laatste man De afwas is gedaan, Christchurch blijft aanwezig. Het journaal. Honderd vragen. “Maar waarom deed die man dat dan?” Ik zou iets willen zeggen, geruststellen, maar er komt geen antwoord. Ik denk aan Hanneke van Eijken: “Ik heb geen antwoorden, zoon / op de wereld die soms pijn heeft, op blauwe plekken / en geweld, maar ik zal je alle woorden leren / die ik ken // dat is geen antwoord, maar een stelling om achter te schuilen // een deken om ons heen” Als het stil is in huis en ik de vieze sokken van de overloop raap en stinkende gymkleren uit rugzakken vis, en bozig mompel van hoe vaak moet ik nog zeggen et cetera, schiet dat kleine gedichtje van Judith Herzberg me te binnen: ‘Ik ben mijn jongen kwijt/ goud gaf ik voor geritsel/ mijn nest zit me te wijd.’ En ik denk aan die bank van vanmiddag, koester al die kindertroep nog even. Voor je het weet is er alleen nog je eigen zooi om op te ruimen. In de stromende regen sta ik de volgende ochtend langs het voetbalveld. Mijn zoon wordt onderuit getrapt. ‘Kom niet aan mijn kind!’, wil ik roepen. Je zou de ouder uit ‘Laatste man’ van Ingmar Heytze willen zijn: ‘Ik ben de laatste man tussen jou/ en de wereld. Alles moet ik stoppen/ voor het je kan raken.’ Daadkrachtig: ‘Niemand,/ hoor je. Niemand komt erdoor.’

Parijs, van Hanneke van Eijken Ik heb geen antwoorden, zoon, al kan ik veel

verhalen lezen, bloemen en ijsjes maken van klei

en stotterende slangen nadoen om je te laten lachen

ik kan liedjes zingen over poezen die stout zijn

fietsen maken, dingen lijmen ik weet hoe je het liefste ligt en hoe je in de wereld past

en hoe de dagen zwaar hijgen in mijn nek

hoe we rennen door het bos en eekhoorns zoeken

dennenappels systematisch bekijken

en waar je het allerliefste gekriebeld wordt

ik weet dat allemaal ik heb geen antwoorden, zoon

op de wereld die soms pijn heeft, op blauwe plekken

en geweld, maar ik zal je alle woorden leren

die ik ken dat is geen antwoord, maar een stelling om achter te schuilen een deken om ons heen