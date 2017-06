Ik had helaas iets leuks

De collega keek mij bevreemd aan. Hoezo, 'helaas'? Geen leuke verjaardag soms? Maar dat bedóélde ik helemaal niet. Ik vond het juist leuk om naar die verjaardag te gaan.

Lees verder na de advertentie

Dat heb je met taalkundige collega's. Veel mensen denken dat taalkundigen voortdurend mensen om taalfouten op de vingers tikken, maar in werkelijkheid wijzen ze je steeds op betekenissen waarvan je niet vermoed had dat ze in je uitingen zitten. In dit geval betrof het een eenvoudige kwestie, waarover ik al vaker geschreven heb. Onze taaluitingen zitten propvol met zogeheten 'modale betekenissen'. Behalve feitelijke informatie zitten er in bijna iedere zin wel aanwijzingen over hoe je de wereld inschat (onzekerheid), wat je er allemaal van vindt, of hoe je inschat dat de ander erover denkt (wenselijkheid). Het misverstand in dit voorbeeld speelt zich precies in die modale laag af.

Met 'helaas' druk je uit dat iets onwenselijk is. Meestal voor jezelf, maar in een sociale context kan 'helaas' ook betrekking hebben op een onwenselijkheid voor de ander. 'Ik moet helaas naar een verjaardag' betekent gewoonlijk dat je van die noodzaak ('moet') de onwenselijkheid voor de ander erkent, alleen al uit het oogpunt van beleefdheid. Of jij dat gevoel deelt, blijft in het midden. Een normaal mens begrijpt dat natuurlijk, maar meestal onbewust.

p.a.coppen@let.ru.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.