Ik bleef geïntrigeerd kijken naar het ietwat saaie 'Nederland op film'

“Vóór deze beelden verloren gaan, willen we met elkaar een uniek document maken over het dagelijks leven in Nederland, bekeken door úw lens”, schreef de omroep. Geweldig idee, alleen al voor de geschiedschrijving. In de montagekamer werkten ze zich door duizenden uren aan huis-tuin-en-keukenfilmpjes heen, uit de tijd dat filmen nog een uitzondering was. Sommige mensen die filmmateriaal instuurden, mochten daarover in beeld vertellen.

Precies wat Nederland zo saai maakte, maakte het ook zo stabiel

Dat het programma ‘Nederland op film’ ondanks de ontspannen presentatie van Richard Groenendijk toch ietwat saai is, neem ik op de koop toe. Tja, het blijft een compilatie van thematisch gemonteerde filmbeelden zonder vaste hoofdpersoon. Het verhaal ontwikkelt zich ook niet echt, behalve dat alle filmpjes in de eerste aflevering over feest gaan: schoolfeestje, trouwen, kinderen krijgen, kinderverjaardagen, Koninginnedag.

De volgende afleveringen zijn: ‘Hollandse Huishoudens’, ‘Vakantie!’ en ‘Verenigingsleven’. Ik kan me de beelden er al bij indenken. Maar met deze blik, verwend door eigentijdse tv en flitsende series met spannende verhaalopbouw, doe ik dit project schromelijk tekort. Ik bleef namelijk geïntrigeerd kijken naar dat oer-Hollandse beeld. Geen al te gek gedrag op een feestje, verjaardagen simpel vieren in een kringetje in de huiskamer, geen uitspattingen van luxe of losbandigheid. Precies wat Nederland zo saai maakte, maakte het ook zo stabiel. Een Tesla de ruimte in schieten en weet niet wat voor milieuschade aanrichten, dat zou een Nederlander niet gauw doen.

Sommige filmpjes dragen onbewust de grotere geschiedenis in zich, zoals die van een Joodse bruiloft uit 1942. De cameraman legde alle gasten, met davidster op de borst, zorgvuldig vast – voor ze zouden verdwijnen. Ook de bruiloft van Tini Burger op 22 juli 1941 is bijzonder: op één hoog blijkt Anne Frank uit het raam te hangen om naar haar buurmeisje te kijken. Het fijnste filmpje vond ik dat van de verjaardag van een tweejarig jongetje in een groot gezin. Broers en zussen schudden hem allemaal de hand en dansen met mama rond de tafel – een intiem kinderfeestje op zich.