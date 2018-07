Ik ben zo’n kijker die ‘het woord van God verspreiden onder inheemse mensen’ niet exotisch vindt, maar dwingend

Maar ik zit op de bank en mis de klamme hitte in de zaal, de dreun in mijn borstkas, het koele biertje op m’n tong. Muziek op tv heeft toch zijn beperkingen, net als reizen op tv. Er komt die weemoed bij, het besef dat je erbij had willen zijn en bijna alles waarneemt behalve de ervaring zelf.

Voor vertrek checkt Pieter van Dijk in Indonesisch Papoea of er geen kikkers in zijn propeller zitten ‘want daar gaat je cabine zo van schudden’

Eerder die avond trok ik man T. op de bank voor de nieuwe documentaireserie ‘Bushpiloten’ die hij wel leuk zou vinden. De EO volgt drie piloten die met hun gezin in Angola, Papoea en Suriname wonen om (medische) ondersteuning naar onbereikbare dorpjes te vliegen. Het Flying Dokters-gevoel, zeg maar. Man T. is bovendien gek op de rimboe en wil daar dan meteen gaan wonen.

Drie koffers Dus wij wegzwijmelen bij de beelden van de tropen. De piloten vliegen voor de Mission Aviation Fellowship (MAF), een christelijke vliegmaatschappij. Marijn Goud brengt in Angola de Amerikaanse dokter Tim Kubacki een week per maand naar verschillende onbereikbare dorpjes. Mensen lopen daar dagenlang ziek naartoe. We volgen hem als hij met drie koffers vol pillen en instrumenten zijn mobiele kliniek opent. “Hiermee kan ik bijna alles hier behandelen, zegt Kubacki. Kun je nagaan, voor het gros van de wonden, ontstekingen en infecties kun je met drie koffers toe. Man T. weer helemaal geïnspireerd tot een leven in Afrika. De tijdelijke kliniek kan niet alles natuurlijk; een vrouw heeft een gebroken en nu scheefgegroeide bovenarm en zenuwbeknelling. “In Amerika zou zij metéén worden geopereerd”, prevelt de arts bij zijn mobiele echo-apparaat. Nu hangt hij een zandzak een dag lang aan haar arm om het bot recht te trekken en weer zenuwprikkels te krijgen in de hand.