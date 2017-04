Ik ben in mijn leven nog nooit een saaie grammaticaregel tegengekomen

Onlangs hoorde ik op de radio een leraar Nederlands weer spreken over 'die saaie grammaticaregels'. Ik zit me nu al een paar dagen suf te piekeren naar een goed voorbeeld, want ik ben in mijn hele leven nog nooit een saaie grammaticaregel tegengekomen.

Lees verder na de advertentie

Als je alle talen van de wereld vergelijkt zou je dat zelfs een exotische eigenschap kunnen noemen

Natuurlijk, er wordt op sommige scholen ontzettend saai omgesprongen met grammaticaregels. Althans, leerlingen oefenen zich wezenloos in het aanwijzen van persoonsvormen en het zetten van verticale streepjes in zinnen om zinsdelen te scheiden, die ze dan braaf moeten benoemen.

Maar dat hier 'saaie grammaticaregels' aan ten grondslag zouden liggen, daar geloof ik eerlijk gezegd niets van. Wat zou een saaie grammaticaregel kunnen zijn? Dat het onderwerp in persoon en getal congrueert met een werkwoord ('ik lach,' 'jij lacht,' 'wij lachen')? Maar dat is eigenlijk heel opmerkelijk, en zelfs interessant! Als je alle talen van de wereld vergelijkt zou je dat zelfs een exotische eigenschap kunnen noemen. Het is bovendien iets wat je op school niet hoeft te leren, want die regel pik je automatisch op.

Je kunt daar een beetje zurig mee omspringen door alleen te wijzen op gevallen waar het mis gaat met die congruentie, maar je kunt je ook afvragen hoe dat eigenlijk zit. En als je dan ontdekt dat zo'n uitgang op het werkwoord eigenlijk oorspronkelijk het onderwerp zelf was, dat achter tegen het werkwoord aan plakte, dan is dat toch een interessant inzicht? Hoezo saai?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.