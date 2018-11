Ik ben de Sinterklaas-reuring moe, maar ik kan er niet om heen

Want deze geinige kift raakte zaterdag flink overschaduwd toen het NOS-journaal opende met beelden van voetbalhooligans versus aanhangers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de Sinterklaasintocht in verschillende steden. De Sint reed in Eindhoven langs een haag van agenten.

Nieuwsrubriek ‘PowNews’ filmde een huilend kind bij de intocht in Zaandam, terwijl aan de overkant van de looproute mensen ‘no more blackface!’ scandeerden. ‘Racisme bouw je niet af, racisme schaf je af!’, stond op een demonstratiebord. Dan weet je dat een geleidelijke overgang van zwart naar roetvegen hen ook niet genoeg is. Anderzijds, bij de schreeuwende voetbalsupporters die alles bij het oude willen laten, maar tegelijk de pepernoten een nieuwe functie geven door er hun tegenstanders mee te bekogelen, heb ik de hoop op toenadering helemaal opgegeven.

Deze grimmige sfeer zaait extra verdeeldheid en afkeer, zelfs bij mensen zoals ik die op zich begrip hebben voor de gevoeligheid van koloniale, racistische sporen in de Sinterklaastraditie. Wat mij betreft mag iedereen die op de dag van de intocht het kinderfeest verpest met welke demonstratie dan ook, in de zak mee naar Spanje.

Wat een treurige en dis­cri­mi­ne­ren­de exploitatie van het eigen gelijk, zelfs in de media

Huilende kinderen Maar er is ook iets anders aan de hand. Een tweet zaterdag van NRC-journaliste Sheila Kamerman illustreert dat: ‘Op Twitter lijkt het sinterklaasfeest in #Rotterdam verpest door demonstraties. Dat is niet zo. De meeste kinderen hebben niets door’, schrijft ze. Moeder met een huilende dochter. Ik kijk nog eens naar dat PowNews-filmpje, dat met de titel ‘Anti-Pieten laten kinderen huilen bij Sinterklaasintocht Zaandam’ zondagmiddag al bijna 250.000 views had gescoord. Powned-verslaggever Dennis Schouten loopt naar een moeder toe met een huilend meisje aan de hand. De camera zoomt in op het wanhopige gezichtje onder de blauwe pietenmuts. Bij het uitzoomen blijkt dat dit het enige kind is dat huilt. Sterker nog: dit is maar één van de drie kinderen die op dat stuk langs de route staan. Verder wandelen wat mensen heen en weer en staan er enkele agenten. De moeder staat met alle integere onschuld die ze vanbinnen maar kan vinden Dennis Schouten te woord, in plaats van haar kind te troosten of weg te trekken van het geroep. Andere ouders hebben hun kinderen simpelweg niet op die plek gepositioneerd. ‘Anti-Pieten laten kinderen huilen’ is dan wel erg sterk geformuleerd. ‘Ik vind dat je hele mooie ogen hebt.’ De manier waarop Schouten de betogers benadert, is bovendien meer een terechtstelling dan een vraag. “U zult wel een uitkering hebben”, zegt hij tegen de zwijgende, overigens witte man en vrouw. Een van de jongens probeert de verslaggever te verzachten met een compliment. “Ik vind dat je hele mooie ogen hebt”, zegt hij oprecht maar uitdagend. Schouten: “Ja bedankt, maar ik val niet op dat soort gajes.” Wat een treurige en discriminerende exploitatie van het eigen gelijk, zelfs in de media. Hoe meer ik zie, hoe minder ik weet van hoe Nederland er echt voor staat. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. U leest ze op trouw.nl/tvrecensies.

