IJsjes voor grote mensen

Het eerste wat ik doe als ik in Frankrijk ben is een paar grote, stevige planten aanschaffen. Ik zet ze met zijn allen in een grote bak. Alleen de geur al als je er langsloopt. We gebruiken basilicum in en bij van alles en nog wat en maken er ook basilicumijs mee. Met een scheutje pastis erin. Niet speciaal voor kinderen dus.

Bereiding: Breng voor het basilicumijs de melk aan de kook. Zet de pan van het vuur, doe ca 20 basilicumblaadjes in de melk en laat die tien minuten in de melk trekken. Klop intussen de eidooiers en de suiker, tot het mengsel licht en romigis geworden en in volume minstens verdubbeld is. Giet door een zeef de melk bij het dooiermengsel zodat de basilicumblaadjes en citroenrasp achterblijven. Doe vervolgens het dooier-en-melkmengsel terug in de pan. Het eerste wat ik doe als ik in Frankrijk ben is een paar grote, stevige planten aanschaffen Laat het mengsel op laag vuur, terwijl u voortdurend roert met een houten lepel, dik worden. Let goed op, het mag vooral niet echt aan de kook komen. Zet de pan van het vuur, klop de slagroom door het mengsel en laat het afkoelen. Hak de blaadjes basilicum en citroenrasp tot puree en roer de puree plus een scheutje pastis door het afgekoelde mengsel. Maak er ijs van in een ijsmachine of zet het in een platte bak in de diepvries. Roer in dit laatste geval het mengsel gedurende 2 ½ tot 3 uur elk half uur om. Laat het ijs daarna een nacht in de vriezer staan. Wie alleen een vriesvak tot z’n beschikking heeft moet 4 tot 5 uur elk half uur roeren en het ijs daarna ook wat langer uit laten harden. Zonder ijsmachine is het ijsmaken dus wat meer werk, maar wel goed mogelijk. Schep het mooie lichtgroene ijs in bolletjes in coupes en garneer het, natuurlijk, met basilicumblaadjes en desgewenst wat geraspte citroenschil.

Ingrediënten voor ongeveer 1 liter ijs: 2,5 dl volle melk

1 bos basilicumbladen

1 theelepel geraspte citroenschil (extra ter garnering)

2,5 dl slagroom

4 dooiers van grote eieren

75 g suiker

Een scheutje pastis (ongeveer 2 theelepels, of meer of minder, naar smaak)

