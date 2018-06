Iets positiefs, roept ze, is dat nou zo moeilijk?

Zo’n beetje van mijn leeftijd of tien jaar ouder. Vastberaden is ze, deze vrouw is onverzettelijk. Ze staat er al even, ze leest nauwgezet de achterflappen van ‘Le détour’, ‘Là-haut tout est calme’ en ‘Juin’.

Ik voel nattigheid aankomen. “Wat is eigenlijk jullie aard?” vraagt ze. Dit in het Frans, want de vrouw staat in Montpellier tegenover me, en ik zit achter een tafel met boeken.

“Wat is onze aard?” vraag ik aan Inge Schilperoord, die een stukje verderop zit. “Huh?” zegt ze. “Ja”, zeg ik, “dat dacht ik ook al.” De vrouw laat zich door dit gesprek in het Nederlands niet afschrikken. Ze heeft het over triestheid en melancholie en weemoed.

Zit hier iemand die, tegen onze volksaard in, een fijn, positief, luchtig boek heeft geschreven? Iedereen kijkt moeilijk

“Wat is feitelijk het verschil tussen melancholie en weemoed?”, vraagt ze aan de boekhandelaar van Seuramps, de man voor wie wij hier dag in dag uit uren zitten te signeren, waardoor hij heel veel geld verdient en wij alleen maar bezig zijn op ons Franse voorschot in te lopen. De vrouw blijft staan, nog eens leest ze de achterflappen. “God, nee!” roept ze dan en leest een stukje voor van de achterflap van ‘Le détour’: la recherche d’un apaisement impossible'. Daar heeft ze helemaal geen zin in!

Ze heeft zin in iets fris, iets positiefs, iets levenslustigs! Komen er wel fijne ontmoetingen in voor, tussen mensen? Kunt u niet iets meer vertellen over de inhoud?

“Jazeker”, zeg ik. “Maar vooral verstopt de hoofdpersoon zich en er is ook nog een licht homoseksueel getint nevenverhaal.” Dat is niet slim, denk ik meteen, dat laatste. Nog steeds blijft ze vastberaden staan. En alles gaat dus in het Frans, een taal die ik eigenlijk niet machtig ben.