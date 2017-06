Iets mankeren is ook een ervaring

Allereerst zijn er misschien lezers die nu denken dat een van de twee vormen fout is, of ouderwets, maar dat is niet het geval: beide vormen komen in de gewone omgangstaal nog volop voor.

De ontstaansgeschiedenis is zo verteld: het woord 'mankeren' is in de 16de eeuw overgenomen uit het Frans, in allerlei betekenissen (zoals 'missen' of 'failliet gaan'). Zo kon je in de 19de eeuw nog zeggen 'Ik heb den trein gemankeerd' als je de trein gemist had. Een van die betekenissen was echter 'ontbreken.' Daarmee ontstonden constructies als 'Iets mankeert mij,' in de betekenis 'iets ontbreekt mij.'

Dit is het patroon van de ervaringswerkwoorden: een levenloos onderwerp met een ondervindend voorwerp: 'iets ergert mij,' 'iets stoort mij,' 'iets past mij.' Omdat de taal een voorkeur heeft voor levende onderwerpen, ontstaat dan vaak ook een soort omgekeerde variant: 'ik erger mij aan iets,' 'ik stoor mij aan iets,' 'ik mankeer iets' en 'ik pas iets' (in de betekenis 'iets past mij'). Dat 'Ik pas iets' ondervindt nog enige weerstand van de taalnorm, maar 'ik mankeer iets' is geheel ingeburgerd.

Er is wel een beperking: 'iets mankeert mij' kan op van alles betrekking hebben wat mij ontbreekt, zoals 'Er mankeren mij de nodige financiële middelen.' Echter, bij 'ik mankeer iets' gaat het altijd om een of andere aandoening die mij overkomen is. Het 19de-eeuwse woordenboek spreekt hier al van 'eene ongesteldheid.'

