Ierse whiskey, heel toegankelijk maar toch complex

Als beginnend whiskydrinker was ik ervan overtuigd dat ik nooit de overstap naar whisky uit een ander land zou maken (en ja: Ierse whiskey heeft de uitgang ‘ey’, omdat de stokers van het eerste uur zich wilden onderscheiden van hun Schotse concurrenten). Inmiddels zijn de Ierse flessen in de minderheid in mijn verzameling.

En eigenlijk is dat jammer, want er wordt prachtige Ierse whiskey gemaakt. Het grootste verschil met Schotland is het (in verreweg de meeste gevallen) ontbreken van een rooksmaak. Dat komt omdat de Ieren de mout in de whiskey niet boven een turfvuur drogen. Bovendien wordt Ierse whiskey drie keer gedistilleerd. Dat zorgt ervoor dat een goede Ier een mooie, volle - vaak wat romige - smaak heeft.

Rond De eerste whiskey die ik omarmde was Jameson. Een gemakkelijk drinkbare, enorm toegankelijke Ier - een aanrader voor de beginnende whiskydrinker die zenuwachtig wordt van wat complexere Schotse whisky’s. De stokerij van Jameson is bovendien een visite waard. De oude distilleerderij in Dublin is er één van de toeristische trekpleisters. Maar er zijn meerdere aanbevelenswaardige Ieren. Als journalist viel ik ooit voor de ‘pot still-whiskey’ van ‘Writers Tears’ - maar dat was alleen vanwege de naam. De allerlekkerste Ier is wat mij betreft de 12 jaar oude Redbreast. Een whiskey waarvoor je een paar jaar geleden alleen terecht kon bij een enkele gespecialiseerde slijter, maar die inmiddels vrij goed verkrijgbaar is. Een prachtige, mooi ronde whiskey, met een lange afdronk. Zoals vrijwel alle Ieren enorm toegankelijk, maar zo complex dat-ie steeds weer verbaast.