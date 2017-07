Iedereen is één bij de laatste Sensation

Diepe basklanken dreunen door de Johan Cruijff Arena. De zeventiende en laatste editie van dancefeest Sensation staat op het punt van beginnen. Zo’n 40.000 mensen krioelen over de tribunes en het veld van het stadion, dat vanavond de grootste nachtclub van Nederland is. Een klok begint met aftellen. Nog tien minuten. Bij elke knal of lichtflits schieten duizenden telefoons de lucht in, maar zodra het feest losbarst is iedereen al snel te druk met dansen om nog te denken aan een foto.

Waar zich normaal de middenstip van het voetbalveld bevindt, staat nu een rond podium waarvandaan de dj’s hun knalharde beats naar de speakers sturen. Rood, paars, blauw en weer rood flitst de reusachtige boogconstructie die over het podium heen staat.

Er zijn vlammenwerpers, fonteinen en vuurwerkshows. En artiesten die, soms in de gedaante van een engel, over het podium vliegen.

Tekst loopt door onder de foto.

“Het voelt als één grote familie”, zegt Marco van Berkel (38) uit Diemen, die samen met zijn vriendin Miriam Sijm (37) voor de zevende keer Sensation bezoekt. Ze vinden het zonde dat het dancefeest ermee stopt, maar hebben er alle vertrouwen in dat er iets nieuws zal komen dat leuk is voor jong en wat ouder. Miriam: “Het gemêleerde gezelschap maakt Sensation juist zo speciaal.”

De meeste bezoekers dragen een bloes of jurkje, andere gaan gehuld in rokkostuums, trouwjurken, konijnenpakjes of weinig verhullend ondergoed. Eén ding heeft het feestende publiek gemeen: iedereen is geheel in het wit gekleed.

‘Echte partypeople’ zijn Nataly en Michel Haaima uit Hoofddorp, allebei ‘nog geen vijftig’. Sensation was het beste feest ooit toen ze er een jaar of tien geleden voor het eerst bij waren. “Het feest doet z’n naam eer aan”, zegt Michel. “Het is een sensatie om erbij te zijn.”

Jonge garde

Waar de oudere garde vanwege goede herinneringen naar Amsterdam is gekomen om nog één keer Sensation mee te maken, zijn jongere bezoekers er vooral voor een tof feestje. Ze hebben erover gehoord van oudere vrienden, ouders of zagen beelden van de show op internet.

De Zwitserse Ruben Staubli is net achttien en dus is het zijn eerste Sensation. Hij is mee met zijn collega Kevin Vollenweider (27), die al edities bezocht in Nederland, België en Duitsland. “Alles kan hier, de sfeer is zo vriendelijk”, zegt hij. “Qua design en show is er niets ter wereld zoals dit.”

Buitenlandse journalisten me altijd waarom er zo veel goede dj’s uit Nederland komen. Dat komt door Sensation. Robbert van de Corput ofwel DJ Hardwell

Sensation heeft de show en het wit, maar ook al jaren de beste dj’s ter wereld. “Voor elke Nederlandse dj is dit het hoogst haalbare podium”, zegt Robbert van de Corput (29) of DJ Hardwell – zelf twee keer verkozen tot ’s werelds beste dj – een klein uurtje voordat hij op moet. “In het buitenland vragen journalisten me altijd waarom er zo veel goede dj’s uit Nederland komen. Dat komt door Sensation. Hier konden Nederlandse dj’s hun eigen sound draaien en die is de wereld overgegaan.”

Tekst loopt door onder de foto.

© ANP Kippa

De volgende edities van Sensation staan gepland in Jakarta, Dubai en Sydney. In Nederland stopt het dancefeest, omdat de organisatie het tijd vindt voor een nieuw concept. Zonde, vindt Van de Corput. “De nostalgie en historie van Sensation gaan verloren. Ik hoop dat er iets nieuws komt dat het gat kan vullen. Want op dit moment is er qua show, sfeer, dj’s en dresscode, geen festival dat aan Sensation kan tippen.”