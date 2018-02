Iedere Koreaan kent Arirang, als kinderliedje, techno-remix of klassiek stuk

En het zou ook te makkelijk zijn dit lied te verheffen tot officieel Winterspelen-lied, dus werd veterane Insooni gevraagd met een Olympische soundtrack te komen. Dat is het erbarmelijke misbaksel ‘Let Everyone Shine’ geworden, over hoe elke atleet moet stralen als de Olympische vlam.

Lees verder na de advertentie

Volgens een van de vele legendes ontstond ‘Arirang’ toen twee geliefden elkaar niet konden bereiken, gescheiden door een woeste rivier

U kent het niet? Houden zo. Waar alle schaatsfanaten de Spelen van 2018 wél mee zullen associëren is dat vreemd wiebelige oorwurmpje dat telkens voorbij komt op televisie. Die leader is niet van de NOS zelf, maar gemaakt door de omroepdienst van het IOC.

De tekst loopt door onder de video.