Hunebed Highway moet extra toeristen naar Drenthe lokken

Sinds mensenheugenis sieren de Drentse grafmonumenten het landschap van de Hondsrug op, en vanaf 1951 loopt daar ook de provincieweg N34 langs. Wil je dat toeristen die prehistorische bonken beter leren vinden, dan loont een naamswijziging van de weg al. Volgende week maandag doopt staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken de route tussen Zuidlaren en Coevorden daarom om tot 'Hunebed Highway'.

Volgens Henk Klaver van Economische Zaken Drenthe is zijn provincie nu al goed voor een omzet van 1,2 miljard in de vrijetijdssector. "Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde." Toch kan er volgens hem nog wel wat bij. Het provinciecollege nam zich drie jaar geleden voor om de toenmalige vrijetijdsomzet met 10 procent te laten stijgen. Wie weet geeft de omdoping tot Hunebed Highway het laatste economische zetje om dat doel te behalen.

De voornaamste investering zullen de veertig nieuwe borden bij de opritten zijn, geheel in de stijl van de Amerikaanse Route 66-bewegwijzering. Liefst 47 van alle 54 hunebedden liggen immers al langs de N34, daar gaat en hoeft de provincie natuurlijk niet mee te slepen. De manager van Stichting de Hondsrug Unesco Global Geopark (gelegen aan de Hunebedstraat 4A in Borger) is enthousiast en wil ook graag wat extra zwerfkeien plaatsen voor de sfeer. Volgens Klaver van de provincie is dat vooralsnog niet meer dan een idee.

"Op dit moment gebruiken automobilisten de weg toch vooral om van A naar B te komen", besluit hij. "Uiteindelijk hoop je toch dat toeristen ook even blijven hangen in Drenthe."