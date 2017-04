Hummus van knolselderij en zonnebloempitten

Het model is klassiek: knoflook, citroensap, tahin, komijn. Ik heb geroosterde zonnebloempitten meegemalen zowel voor de smaak als de consistentie, en een flinke mespunt 'berbere' toegevoegd (de geraffineerde Ethiopische specerijenmix). In plaats daarvan kun je ook wat geurig paprikapoeder en/of kerrie gebruiken. Wie geen zin heeft in roosteren: gewoon koken kan ook. Hummus kun je op elk tijdstip van de dag eten- van (laat) ontbijt tot middernachtelijke snack.

Recept:

Verwarm de oven voor op 175 graden C. Was de selderij en snijd de wortels en ruwe plekken weg. Wrijf de knol in met olijfolie, zout en peper en verpak stevig in aluminiumfolie. Rooster de knolselderij in een braadslee in 1.5 tot 2 uur gaar (of kook ca. 600 g blokjes knolselderij gaar in licht gezouten water.) Verwijder de schil en snijd de selderij in blokjes. Rooster de zonnebloempitten lichtbruin in een droge koekenpan. Maal of stamp het komijnzaad fijn. Doe knolselderij, zonnebloempitten, komijn, berbere, knoflook, tahin, 3 el citroensap, mayonaise, 2 el olijfolie en wat zout en peper in de kom van de keukenmachine en pureer alles tot een romige, gladde massa. (Of gebruik de staafmixer.) Breng zonodig op smaak met citroensap, komijn, zout en peper. Spreid de hummus uit over een ondiepe schaal, maak er geulen in en giet er wat olijfolie over. Bestrooi met groene kruiden. Serveer op kamertemperatuur, met rauwe groenten, pitachips en knapperig brood.