Humberto Tan moet weg bij RTL Late Night, Twan Huys nieuwe presentator

Humberto Tan blijft tot het einde van het huidige televisieseizoen presentator van RTL Late Night. Hij zei woensdagavond in de live-uitzending dat hij plaatsmaakt omdat RTL gelooft in een andere toekomst van het programma. Hij is het niet met die beslissing eens, benadrukte hij. 'Ik respecteer de beslissing wel. De afgelopen vijf jaar heb ik met ontzettend veel plezier dit programma gemaakt, met de medewerkers die hier allemaal aanwezig zijn. Ik ben er trots op wat we hebben laten zien. We hebben een programma neergezet dat er nog niet was.'

Huys blijft tot 1 mei Nieuwsuur presenteren. 'Na vele prachtige jaren bij de NTR is het tijd voor verandering', zegt Huys tegen het ANP. 'Met ongelooflijk veel plezier kijk ik terug op mijn correspondentschap in Amerika voor NOVA en daaropvolgend het presenteren van Nieuwsuur en College Tour. Na elf jaar als anchor bij de mooiste journalistieke rubriek van Nederland is hun nu tijd voor een nieuw avontuur op de late avond bij RTL.'

'Opportunistische beslissing' Humberto Tan meldde in de uitzending dat hij doorgaat tot 1 juni. 'Dan hebben we ongeveer 1080 uitzendingen gemaakt. Was het allemaal goed en fantastisch? Nee. Maar was het met liefde en passie gemaakt door medewerkers die er alles voor hebben gegeven? Ja. Daarom zeg ik met trots oké, het is tijd voor wat anders." Frits Spits, die woensdagavond te gast was, noemde het aan tafel een opportunistische beslissing van het zendermanagement. 'Ik vind dat de laatste tijd in de kranten tegenover dit programma en jou een hetze is gevoerd waar ik de rationaliteit geen moment van heb begrepen.' Spits zegt dat RTL onterecht zwicht voor stemmen uit de pers en kijkcijfers. 'Het is raar dat we in Nederland voortdurend geregeerd worden door kijkcijfers en dat de kwaliteit niet telt. Ik vind dat onverdiend.' Spits noemde het dapper van Humberto, die zijn tranen nauwelijks kon bedwingen.