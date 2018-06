Humberto kreeg een warm vaarwel. En toen kwam Peter R. de Vries langs...

Ogenschijnlijk weet de presentator niet wie er ’s avonds aan zijn tafel zitten, maar te vrezen heeft hij niks. Althans: tot halverwege woensdagavond waren deze laatste uitzendingen voor Tan als een warm bad, met louter dankbare gasten en ontroerende terugblikken op de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaar. Over de doden niets dan goeds.

Maar toen kwam daar Peter R. de Vries door de schuifdeuren voor een keiharde mini-conference.

Een ‘roast’ heet het tegenwoordig als je er ongenadig van langs krijgt. Een interessante formule: je weet dat je afgeslacht gaat worden maar je hoeft niet gekwetst te zijn. Want het is bij een roast nu eenmaal de heilige plicht van de grillmeester om geen grap te laten liggen, maar er vol in te gaan.

Het publiek reageerde in eerste instantie voorzichtig. Zulke harde RTL-kritiek in een RTL-programma? Oeps. Zaten ze per abuis in de Voetbal Inside-studio? Ook Humberto Tan boog zijn hoofd richting de tafel en verborg zijn reactie achter een zwijgzame grijns. En dit was nog maar het begin.

En dat deed Peter R. de Vries. Zijn leitmotiv was uit te zoeken hoe de karaktermoord op Humberto Tan in elkaar zit. Waarom moet hij weg, wie zit daar achter? Eindelijk werd de olifant in de kamer dus benoemd. Zit RTL misschien zélf achter Tans afgang, vroeg De Vries zich af. Maar hij streepte deze verdachte meteen weer door: “Als er sprake is van een complot dan is een bepaalde mate van organisatie, planning en intellect een vereiste. En dan moet je bij RTL wel heel goed zoeken hoor.”

Affaire

De Vries ging uitgebreid in op de kritiek dat RTL Late Night wel erg vaak dezelfde gasten uitnodigde. Zo zat de Belgische seksuologe Goedele Liekens 37 keer in de show ‘met een soort erotische workshop’. Volgens De Vries was het kwalijke effect daarvan dat Tan het geleerde ‘bij de publieke omroep ging praktiseren en aldus een paar keer per week in de opening van het NOS-Journaal zat’. De zaal reageerde lauwtjes en u heeft hem misschien ook niet meteen, maar De Vries hintte nogal plastisch naar de breed uitgemeten affaire die Tan zou hebben gehad met journaallezeres Stax. Wel en niet een inside joke dus.

Ook de inmiddels vertrokken RTL-directeur Erland Galjaard, zijn vrouw Wendy van Dijk, Chantal Janzen, Linda en Johnny de Mol, Albert Verlinde en wie niet van de RTL-apenrots kregen het verwijt dat ze over de rug van Humberto Tan vooral aan schaamteloze zelfpromotie hebben gedaan. Peter R. de Vries stak de hand ook in eigen boezem: hij zat bijna tachtig keer in het programma. Humberto ging meteen vrolijk uitrekenen wat dat De Vries heeft opgeleverd (naar verluidt vraagt de crimineel-expert zeker 2.000 euro voor een optreden in een talkshow).

Maar dat was dan meteen ook de pittigste reactie die we van Tan zagen. Want als een totale anticlimax ging Humberto na deze keiharde roast gewoon over tot de orde van de dag en hield hij een braaf interviewtje met de keurige Floortje Dessing.

Wat had ik Tan graag zichzelf zien worden, het draaiboek zien weggooien en met De Vries in gesprek zien gaan over waarom hij weg moet bij RTL Late Night. Maar dat is dus precies het probleem: Tan wil ondanks dit echec bij Late Night de komende jaren tóch door aan de RTL-leiband. En koos opnieuw, zoals we van dat hem gewend zijn, voor de veilige route.

Renate van der Bas en Maaike Bos schrijven beurtelings tv-recensies voor Trouw.