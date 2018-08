Hulp gezocht: Wie staan er op Oorthuys' foto's van de wederopbouw in Rotterdam?

Amsterdammer Cas Oorthuys maakte in de jaren vijftig schitterende foto's van het naoorlogse Rotterdam, dat hem als een magneet aantrok. Over wat Oorthuys precies zo fascinerend vond aan de Maasstad, moet curator collecties Loes van Harrevelt van het Fotomuseum een beetje speculeren, want de fotograaf noteerde daar niets over. "Zo perfect als de archivering van de negatieven was, zo minimaal zijn schriftelijke gegevens. Hij was totaal visueel ingesteld."

Maar er zijn wel aanwijzingen waarom hij zo vaak de stad bezocht, zegt Van Harrevelt. "Hij had zijn wortels in de communistische arbeidersfotografie. In de Rotterdamse haven werd verschrikkelijk hard gewerkt en hij had een enorm respect voor de havenarbeiders."

Oorthuys was geen brutale fotograaf Loes van Harrevelt, curator van het Fotomuseum

Cas Oorthuys met zijn fototoestel verborgen onder zijn jas bij zijn huis aan de Amstel in Amsterdam, eind mei 1945. © © Charles Breijer / Nederlands Fotomuseum

Daarnaast had hij een bouwkundige achtergrond en keek hij graag naar architectuur. In Rotterdam schoot nieuwbouw de grond uit. Telkens keerde hij terug naar dezelfde projecten zoals de Beurs aan de Coolsingel en probeerde hij die op zijn mooist vast te leggen. "Maar hij heeft ook veel rondgelopen in de stad en jongeren en winkelende mensen vastgelegd. Hij schoot de cafés op Katendrecht en de stamgasten van café De Turk."

Hij kwam niet zo dicht op de mensen als Ed van der Elsken," zegt Van Harrevelt. "Oorthuys was geen brutale fotograaf."

Een kruidenier in de Gouvernestraat, Rotterdam (1952). © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

Ode aan overlevingsdrang Ze wijst erop dat Oorthuys tijdens de bezetting veel illegale foto's heeft gemaakt. "Hij heeft zo veel ellende vastgelegd. We denken dat hij daardoor zo was gegrepen door de wederopbouw die nergens zo zichtbaar was als in Rotterdam. De foto's ademen optimisme en vrolijkheid uit. Ze zijn een ode aan de overlevingsdrang en flexibiliteit van de mensen." Oorthuys maakte ook veel foto's van Zeeland en dat onderwerp is nu zo goed als af Het archief van Oorthuys dat het Nederlands Fotomuseum in 1989 kreeg van de in 1975 overleden fotograaf bevat het onvoorstelbare aantal van ongeveer 420.000 negatieven. Daarnaast waren er 447 albums met zogeheten contactafdrukken, beelden van zes bij zes centimeter. Daarin konden klanten bladeren als zij foto's wilden bestellen. Deze albums zijn allemaal gedigitaliseerd en komen in een beeldbank die voor iedereen is te bezichtigen. Voordat dit gebeurt moeten de foto's van een onderschrift zijn voorzien met informatie over onder meer plaats, datum en het onderwerp. Vanaf eind vorig jaar konden mensen via internet meehelpen om de foto's alsnog te beschrijven. Jongens aan de Parkkade, Rotterdam (1952). © © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum Dat is goed gegaan, zegt Van Harrevelt. Oorthuys maakte veel foto's van Zeeland en dat onderwerp is nu zo goed als af. Hetzelfde geldt voor de platen die kosmopoliet Oorthuys van de Verenigde Staten maakte.