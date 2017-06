Huilende tienermeisjes en veel hits: Bieber doet waarvoor hij naar Pinkpop was gehaald

De 23-jarige Justin Bieber is een van de grootste hedendaagse popsterren die Pinkpop ooit heeft geboekt. Ondanks alle scepsis, bijvoorbeeld dat het tieneridool niet zou passen bij een popfestival als Pinkpop, bleek dit geen slechte zet. Want Bieber deed wat op geen enkel ander popfestival in Nederland denkbaar is: voor 60.000 man een hypergelikte popshow van wereldformaat neerzetten.

Het is ongetwijfeld tegen het zere been van veel Pinkpop-puristen, maar Bieber was Landgraaf gekomen om te laten zien dat zo’n daverend popspektakel ook op Pinkpop mogelijk is. Ook al was het een ietwat afgeslankte versie van zijn stadiontour, die geweldig strakke dansers, de lasers, het vuurwerk, de stoomkanonnen komt de Pinkpop-ganger niet elke dag tegen.

Nadat de stromende regen was opgehouden begon het spektakel met op enorme videoschermen de wereldster, gevangen in een glazen doos - o, symboliek - waarna hij uit het podium tevoorschijn kwam om de avond met zijn fans door te brengen. Meteen na 'Mark my Words' werden met 'Where Are Ü Now' al alle registers opengetrokken om vanaf het begin meteen te overrompelen. Na een half uur was er een plichtmatig blokje van twee akoestische nummers - solo, vooraan op de catwalk - waarbij tijdens 'Love Yourself' bleek dat playback heus niet altijd een slecht idee is.

Dansen

Ondertussen deed Bieber niet eens zo verveeld als op zijn vorige Nederlandse optreden, in Gelredome. Hij mocht dan even vergeten zijn waar we waren ('Malgraaf? Landgraaf?') maar hij had het soms zowaar naar z'n zin, er kon zelfs een grapje over lichaamsgeur op festivals vanaf. Zijn boodschap – jezelf een doel stellen en vooral jezelf blijven – kwam weinig geloofwaardig over en hij stond er soms bij als sociaal onhandige puber, maar het wérkte allemaal wel: het tienerpubliek smolt en masse voor hem.

En niet alleen voor hem, maar toch ook voor zijn hits. En dat zijn er nogal wat. Vooral voor zijn laatste blokje hield hij nog een paar knoeperds achter de hand, maar natuurlijk ging hij niet terug naar z'n privéjet zonder af te sluiten met ‘Sorry’. Ondanks de regen en ondanks het chagrijn over Bieber had de zanger bij dat slotakkoord het hele veld aan het dansen.

Het aandeel jonge tienermeisjes op de voormalige drafbaan was een stuk groter dan afgelopen jaren

En dat dus ondanks alle scepsis vooraf over de komst naar Landgraaf van het tieneridool. Bieber zou té pop zijn voor dit popfestival. Doorgewinterde Pinkpopgangers vreesden dat hun geliefde festival zou veranderen in een tienerfeestje – wat overigens meeviel vandaag, met degelijke shows Kaiser Chiefs of Chef’Special of de snoeiharde metal van Five Finger Death Punch waar Bieber-haters zich nog even konden afreageren.