Hrvatska-pop roept vooral een Songfestival-gevoel op

Deze zomer klinkt in Kroatië net als die in de rest van Europa, te zien aan de lijstjes met artiesten die er nu het meest op de radio worden gedraaid: Ed Sheeran, Clean Bandit, Ariana Grande en David Guetta. Monocultuur: sááái. Maar gelukkig, ze doen in Kroatië nog aan de bescherming van de eigen cultuur. Er zijn aparte hitlijsten voor pophits van Kroatische makelij - waar de in het land populaire Turkse en Servische artiesten zijn uitgefilterd.

Lees verder na de advertentie

Wat opvalt is dat veel Kroatische artiesten die het goed doen in de Hrvatska Toplista al een poos meedraaien. Dé diva van Kroatië is Severina, die in 1989 haar eerste plaat uitbracht. Toni Cetinski is een beetje de Marco Borsato van de Balkan, is ook al 49. Massimo Savić, de zanger die nu op één staat met het beslist niet onaardige ‘Nama se nikud ne žuri’, samen met rockband Vatra, is 56.

Maar geen van deze Kroatische popmastodonten kan buiten het voormalige Joegoslavisch gebied ook maar een klein potje breken. Nee, dan Ivo Robiç. Hem lukte het in 1959 als eerste Kroaat om tot de Amerikaanse hitlijsten door te dringen. Met een Duitstalige schlager nog wel - het zachtaardige ‘Morgen’, die het ook in Nederland niet onverdienstelijk deed. En eerlijk: dat nummer is aangenamer dan veel moderne hrvatska-pop.

Knullige dancepop Want het andere wat opvalt bij het swipen door de Kroatische hitlijst is dat het songfestivalgevoel nooit ver weg is. Al die dancepop klinkt behoorlijk knullig en gedateerd - ook die van nieuwe talenten als Jelena Rozga (met ‘Uzmem Koliko Mi Das’) of de in de Kroatische roddelbladen graag geziene Lidija Bačić (met het nummer ‘Jedja je noc’). Franka, die in mei nog roemloos ten onder ging op het Eurovisie met het drakerige ‘Crazy’, heeft nu zowaar een zomerhit te pakken met het ‘Kao ti i ja’. Zit er dan niks leuks tussen? Jazeker wel: voor een fris, Kroatisch en zomers geluid met zwoele indie-vibe tippen we graag Ivana Kindl, met het nummer ‘Ima Nade’. Er is hoop. Lees meer artikelen uit de Trouw-bijlage Zomertijd in Kroatië in dit dossier.

Lees ook:

Die Duitsers, nét Nederlanders. Tenminste, als de nationale hitlijsten iets over de volksaard zeggen Elke week zet popredacteur Joris Belgers zomerhits op een rij die we nu overal horen en die waarvan we voorheen hebben genoten. Vandaag: de Duitse hits.