Hotel Schiller: Een reis naar de vervlogen sfeer van het Amsterdam tijdens het interbellum

In 1950 kijkt hij mijmerend terug op het interbellum, op de hoogtijdagen van zijn hotel. "De mensen hebben het vaak gezegd", gaat de warme stem verder. "Als Schiller open gaat, dan komt het misschien weer terug, de oude sfeer op het Rembrandtplein. Maar ik denk en voel zo aan dat tijden zijn veranderd."

De woorden komen uit de mond van acteur Marcel Hensema. Hij vertolkt Frits Schiller in een achtdelig podcastdrama over het roemruchte verleden van het Schiller Hotel in Amsterdam, genaamd 'Hotel Schiller'.

Het etablissement met zeventig hotelkamers en een restaurant, dat in 1913 werd geopend door broers en zus Frits, Hein en Elsa Schiller, groeide tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog uit tot dé plek waar beroemde bohémiens elkaar ontmoetten. Van kunstenaars tot politici en zakenlieden: iedereen schoof aan bij de 'Koning van het Rembrandtplein', zoals Frits (1886-1971) tot zijn eigen genoegen werd genoemd.

Schrijver en regisseur Marjolein Bierens, die voor het hoorspel onderzoek deed naar zowel de geschiedenis van het hotel als het tijdsgewricht, dacht aanvankelijk aan het maken van een tv-documentaire. Gelukkig heeft ze voor de VPRO uiteindelijk toch een podcast gemaakt.

Vervlogen sfeer

Want Hotel Schiller is origineel, het is geen hoorspel in de klassieke zin van het woord. Bierens gunt de luisteraar een blik in de hoofden van de Schillers. Zij vertellen in monologen over de rijke historie van hun hotel, waarbij ze terugblikken op gesprekken met en tussen gasten.

Ook zijn de geluiden functioneel. Terwijl de hoofdpersonen onder meer terugblikken op de passiemoord op cabaretier Jean-Louis Pisuisse en zijn vrouw Jenny Gilliams in 1927, klinkt op de achtergrond geroezemoes uit de bar, rinkelend bestek en muziek uit de jaren twintig van de vorige eeuw. De fragmenten doen natuurlijk aan, vallen haast niet op.

Wie zijn koptelefoon op zet en op 'play' drukt, waant zich daardoor tussen de bonte stoet bohémiens in het hotel, een glas bier in de hand. De luisteraar is erbij wanneer het personeel besluit te staken, en ook wanneer het pand tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ingenomen door de Wehrmacht. Afleidend beeld mist, de kracht van audio benut Bierens ten volste.

Een reis naar de vervlogen sfeer van het Amsterdam tijdens het interbellum, dat is Hotel Schiller. Want Frits kreeg gelijk. Na de oorlog verdween de artistieke betekenis van zijn horecazaak. Al kunnen gasten nog altijd een kamer boeken in het hotel aan het Rembrandtplein en zijn Frits' schilderkunsten nooit van de wanden verdwenen, de tijden bleken inderdaad te zijn veranderd.