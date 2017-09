Hotel of ‘escape room’: de wet van de snelkookpan

Breng mensen samen op een plek en er gebeurt wat; dat is ook voor tv een beproefd recept.

Dit seizoen gebruiken twee programma’s een hotel als snelkookpan. In ‘Hotel Romantiek’ (Kro-Ncrv) kunnen mensen vrijuit flirten, in ‘Hotel Sophie’ (bij BnnVara) praten brave burgers opeens openlijk over seks. Sophie Hilbrand is daar trouwens zo goed op haar plaats dat ze binnenkort een eigen bespreking verdient.

‘The Big Escape’ (AvroTros) verbaasde me woensdag het meest. Dat spelprogramma sluit bekende Nederlanders op in een kelder of loods en geeft hen aanwijzingen om te ontsnappen. Heel populair op personeelsfeestjes, maar niet zonder risico. Het ging deze week aardig mis in de groep. En dan zie je hoe verandering van gezelschap iets doet met mensen. Niks individualiteit, we worden bepaald door omstandigheden.’The Big Escape’ lijkt het zoveelste ingewikkelde spelletje met BN’ers waarbij je je afvraagt: waarom?

“Het is maar een spelletje”, sputterde de rest. “Ja, maar het is ook een gevoel”, zei Nance vol wrok.

Twaalf kandidaten strijden in wisselende teams erom als eerste vrij te komen uit een ruimte. Ze moeten per opdracht samenwerken, maar ook individueel in het spel proberen te blijven. Complex. En dan leer je dus wat mensen doen wanneer ze in het nauw zitten. Bij elke opdracht gaan ze eerst als kip zonder kop zoeken naar aanwijzingen. In een tekstje zitten bijvoorbeeld woorden uit het internationale spellingsalfabet verborgen (alfa, bravo, charlie; echo, november, papa). Die woorden staan voor cijfers, die weer rekensommetjes vormen.

Chaotisch Dat stadium is te chaotisch om als kijker te kunnen meedenken. Wanneer de samenwerking op gang komt, wordt het leuk. Na drie afleveringen kennen acteur Tygo Gernandt, Albert Heijn-meneer Harry Piekema, presentatrice Linda Hakeboom en de anderen elkaars kwaliteiten wel een beetje. De Vlaamse programmamaker Lieven (Scheire) kan als de beste rekenen en redeneren. Tygo is van de explosieve energie. Anderen proberen de boel te overzien, of de groep erbij te betrekken, etcetera. Teamrol-coaches zullen smikkelen van herkenning. Wanneer alleen de winnaars een hint krijgen voor de eind-eliminatie, begint het stiekeme onderhandelen over informatie-uitwisseling, het bondjes smeden. Hoe lang blijft iemand loyaal aan de groep en wanneer gaat hij voor ‘overleven’? Wie dat te vroeg of te laat doet, is de pineut. Woensdag liep dat venijnig af. Presentatrice Nance had haar aanwijzingen nooit willen delen, maar stond nu met lege handen en zocht opeens wel samenwerking. Ja dag, dacht de rest. Zij mocht vertrekken. O wat voelde ze zich verraden. Ze weigerde zelfs afscheid te nemen. “Het is maar een spelletje”, sputterde de rest. “Ja, maar het is ook een gevoel”, zei Nance vol wrok. Ze heeft gelijk, ondanks haar eigen rol. Zo’n verontschuldiging ‘het is maar een spelletje’ voldoet natuurlijk nooit helemaal. Het spelletje is de glazuurlaag, het gaat om de cake.

