Horrorsprookje put toch weer uit het bekende griezelidioom

'Twin Peaks'-coryfee Sherilyn Fenn duikt op in 'Wish Upon'. De Amerikaanse horrorfilm kan daardoor op net iets meer belangstelling rekenen dan reguliere griezelfilms. Niet dat we heel lang van haar kunnen genieten. De 52-jarige actrice die in de eerste twee seizoenen van Twin Peaks (1990-1991) de blits maakte als de verleidelijke scholiere Audrey Horne, legt vrij snel het loodje. En ze is niet de enige. Overbuurmeisje Clare is namelijk in de ban van een magische muziekdoos die zeven wensen in vervulling kan laten gaan. Clare, gespeeld door de 17-jarige Joey King, bekend uit 'Fargo', spreekt haar verlangens uit, en verwerft prompt rijkdom en populariteit. Ze komt er pas later achter dat voor elke wens die in vervulling gaat, een dierbare uit haar omgeving op gruwelijke wijze moet sterven. Maar doet ze afstand van haar 'lucky box', of vernietigt ze hem, dan zal de betovering worden verbroken en zal ze weer arm zijn en het mikpunt van pesterijen op school.

Wish Upon is daarmee een horror-sprookje dat verschillende dilemma's aankaart. Zo werpen Clare's vriendinnen terecht de vraag op waarom ze geen wereldvrede heeft gewenst, en een medicijn tegen kanker.

Maar veel tijd om daarbij stil te staan is er niet. Hollywoodregisseur John R. Leonetti werkt stug door aan het bekende griezelidioom: doucheputjes, kettingzagen, een defecte lift en niet te vergeten de hel die highschool heet.

