Horror voedt het innerlijke beest

Nooit zou Chris Oosterom aan een elastiek van een flatgebouw springen. Maar de festivaldirecteur van Imagine geeft zich graag anderhalf uur lang over aan een bloedstollende horrorfilm. “Zo lang de film duurt ben je gegrepen door wat er op het doek gebeurt, mits het goed is gemaakt. Maar tegelijkertijd ben je je continu bewust dat er een moment komt dat het voorbij is.”

Zo luidt de korte verklaring van de aantrekkingskracht voor horrorfilms: het ondergaan van zo’n griezelfilm is veilig escapisme, een afgebakende manier van thrillseeking. Morgen begint in Amsterdam het filmfestival Imagine, met veel plek voor griezelfilms van allerlei allooi, zoals openingsfilm ‘Get Out’.

Imagine richt zich op het fantastische, met ‘films waarbij de verbeelding de hoofdrol speelt’, legt Oosterom uit. “Het is cinema die zich niet bezighoudt met de alledaagse realiteit.” En, in het geval van horror, films die de kijker meenemen naar plekken waar hij buiten de bioscoopzaal het liefste verre van zou willen blijven.

Confrontatie met de angsten

Waarom kijken mensen eigenlijk zo graag naar horrorfilms? “Horror speelt in op je, uh, innerlijke beest”, denkt regisseur Colinda Bongers. “Het is een basale wet uit de dramaturgie: je moet meeleven met de hoofdrolspeler in diens zoektocht een probleem op te lossen. Horror voert dit tot het extreme door: het probleem is angst die moet worden overwonnen. Die monsters, geesten, spoken maken van horrorfilms allegorieën op eenzaamheid, pijn of angst”, zegt Bongers, wier debuutfilm ‘Molly’ te zien op is Imagine. Ze werkt al aan haar volgende film, waarin parasieten bezit nemen van mensen die zorgen dat ze niks meer kunnen zien.

“Een goede horror confronteert je met je angsten”, zegt artistiek directeur Oosterom. “En dat is een manier om ze te bezweren. Op een afgebakende manier: zo lang de film duurt. Maar er komt een moment dat de aftiteling rolt.” En ondertussen maakt die angst adrenaline aan. Je hartslag gaat omhoog. Je wordt onrustig. Je komt in een rush. Sommige mensen genieten van parachutespringen, anderen van horrorfilms. Een terzijde: sociale wetenschappers ontdekten in de jaren zeventig al een verband tussen horrorfans en mensen die van achtbanen, parachutespringen of bungeejumpen houden.