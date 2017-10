Horendol van die trillingen en de muur van geluid

Een heus planetarium in de Spiegelzaal, sterretjes die langs de wanden kruipen in de Grote Zaal: het eerste concert in de Horizon-serie van het Concertgebouworkest stond in het teken van het universum, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Ook wetenschapper Vincent Icke hield een voordracht, over trillingen als fundamenteel onderdeel van de theoretische natuurkunde en van muziek.

Wat die trillingen zoal teweegbrachten: een kersverse opdrachtcompositie, 'Multiversum', van Peter Eötvös, die zijn eigen werk dirigeerde in het Concertgebouw. Vorige week al klonk deze nouveauté tijdens een orkesttournee in Duitsland, België en Hongarije.

Eötvös' tocht door het universum resulteerde in een muur van geluid, waarvan het hoofd horendol draaide. De luisteraar kreeg een driedelige klanklawine te verwerken, met daarin een belangrijke rol voor het hammondorgel. Ook het zaalorgel werd ingezet, zij het veel subtieler.