Hopelijk mag de gesprongen wietman nog een keer zijn verhaal doen

Die had al twee maanden tevergeefs aandacht gevraagd voor de decriminalisering van wiet, en sprong nu van de publieke tribune. De medeactivist kon diens persoonlijke redenen niet verhelderen en begon snel over de inhoud. Dat de cannabisplant plastic kan vervangen, en katoen, en zo de waterslurpende katoenteelt kan verlichten. "Hij deed dit voor de aarde en voor de mensen. Om de plant terug te geven aan de aarde."

Tja, daarvoor zat hij er niet, en Jeroen Pauw kapte hem snel af. De presentator had immers nog een goed gesprek te voeren met de winnende fractievoorzitters in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervolgens hadden de gezichten van Denk, Leefbaar Rotterdam, Forum voor Democratie en de Haagse Groep De Mos een luchtig politiek onderonsje. Hoe laat het woensdagnacht was geworden. Dat Richard de Mos z'n stem half kwijt was. Pauw gooide er nog een wietgrapje in. Het leek spottend.

De vriend van de wietman kwam in beeld met doffe blik. Ik had met hem te doen. Wat moet je als je de taal van de populaire tv-journalistiek niet spreekt? Als je niet het juiste actuele haakje kunt vinden voor je onderwerp, niet de juiste poppetjes bereikt en de boodschap niet 'acceptabel' genoeg verpakt. Een wiet-suit (pak met wietbladprint) zoals hij bij Kampermans informatiekraam droeg, straalt protest uit terwijl stemmig grijs vast veel strategischer zou werken.

Hart voor de zaak

Het is hard maar logisch waarom de man niet aan tafel uitgenodigd is. Niet de wietplant, maar de sprong is het nieuws; de mogelijk getraumatiseerde Kamerleden; de opgeschorte debatten. De cannabisplant is een zijlijn in dit hoofdverhaal en Pauw nodigt geen bijzaken aan tafel uit. Misschien wel de enige die serieus op Kampermans punt in ging, is Peter R. de Vries in zijn nieuwe SBS6-programma 'De Raadkamer'. Al gezien? Het is een juridische talkshow met wekelijks een advocaat, rechter, officier van justitie en misdaadjournalist aan tafel. Ze praten over kwesties zoals of huurmoordenaars levenslang moeten krijgen, of we voor appen achter het stuur echt de cel in zouden moeten, en of het Holleederproces te veel toerisme uitlokt of juist goede aandacht trekt voor de rechtspraak. Interessante kwesties, maar achter elkaar voelen ze als een lichte overdosis.

De Vries is (vanzelfsprekend) ook nadrukkelijk hoorbaar. Hij kan nu alle zaken waaraan hij ooit werkte weer onder de aandacht brengen. En hij weet het allemaal heel goed, daar aan tafel. 'Leg dat eens uit?', zul je hem niet gauw horen vragen.

Eén ding moet je hem nageven. Hij heeft hart voor de zaak. Hij vraagt oprecht of Kamperman inhoudelijk een punt heeft. De man was gearresteerd wegens bezit van wiet, waarvan hij medicinale wietolie maakt voor vrienden met kanker. Terwijl de tabaksindustrie wereldwijd legaal vijf miljoen doden veroorzaakt. De Vries gaf advocaat Gerard Spong terecht alle ruimte voor een pleidooi voor wietregulering. Ik hoop dat Kamperman 'in het belang van de aarde en de mensen' een keer in een talkshow zijn oprechte verhaal mag doen, als hij hersteld is.

